Gruppo di estrema destra attacca "il prete dei migranti"

«Sei come la m***a gesuita», «infame», «bastardo», «zecca comunista». Sono gli insulti che accompagnano il post di Azione frontale Genova - un gruppo di estrema destra - sulla sua pagina Facebook. Il messaggio è rivolto a Don Giacomo Martino, il responsabile dell'ufficio Migrantes della Curia. Il post, pubblicato il 9 maggio, riporta anche un primo piano del sacerdote con scritto «Vergogna».

La "colpa" di Don Giacomo è quella di aver accolto una richiesta della Prefettura, riaprendo il centro di prima accoglienza villa Ines, nel quartiere genovese di Molassana, per ospitare i richiedenti asilo, dopo che alcune cooperative avevano deciso di non partecipare al nuovo bando per i Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria).

«Un prete non deve fare politica e lucro su un'immigrazione che serve solo a far mangiare chi la gestisce. Ci sono tanti cristiani italiani che hanno un concreto bisogni di aiuto. Basta pensare ai finti profughi. Basta razzismo verso il proprio popolo», ha scritto Azione Frontale sulla sua bacheca.

