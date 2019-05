La frecciatina di Di Maio alla Lega: «Nelle piazze sono tornati gli estremismi»

«Vedo e sento molto nervosismo in Italia». Inizia così lo sfogo del vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. Al leader del Movimento 5 Stelle preoccupano i sequestri di telefonini e cartelli di protesta, la rimozione degli striscioni dai balconi delle case. «Questo è un appello che lancio a tutte le forze politiche e anche all’interno del governo», scrive. Il post sembra ripercorrere alla lettera tutti gli avvenimenti successi nei luoghi dove l'alleato della Lega, Matteo Salvini, ha fatto i suoi comizi elettorali.

«Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle forze dell’Ordine come non accadeva da tempo. C'è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni. Sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati. Nelle piazze è tornata una divisione tra estremismi che non credo faccia bene a nessuno, soprattutto al nostro Paese, alle nostre famiglie, ai nostri interessi economici e culturali. In questo momento più che mai c'è bisogno di equilibrio e dialogo, per un bene collettivo, un bene superiore che si chiama Italia», scrive Di Maio.

«La politica deve occuparsi dei problemi degli italiani, deve dare risposte, non deve inseguire ogni polemica, non deve rincorrere media o tv. La politica deve fare le cose. Siamo stati eletti per questo. Noi le stiamo facendo e domani parleremo di sanità, dicendo una cosa chiara: le nomine nella sanità devono basarsi sul merito e su nient'altro». Poi, dopo aver enumerato una serie di azioni del suo gruppo politico, attacca gli alleati di governo: «Aspettiamo una risposta su tutto questo da parte della Lega. Basta slogan, basta polemiche, noi vogliamo lavorare».