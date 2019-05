Salone del libro, sullo stand di Altaforte compaiono le foto di alcuni scrittori «scomodi»: «Li avreste invitati?»

Al Salone del Libro di Torino quello che doveva essere lo stand della casa editrice Altaforte è rimasto vuoto. Ma durante il penultimo giorno dell'evento, domenica 13 maggio, sopra il banchetto sono comparse le foto di quattro scrittori. Sotto ognuna la stessa didascalia: «You'll never walk Salone».

Il gioco di parole con il coro del Liverpool («You'll never walk alone») accompagna le immagini di Ezra Pound, Yukio Mishima, Louis-Ferdinand Céline e Gabriele D'Annunzio. «Oggi questi autori, tra i più grandi del Novecento, potrebbero partecipare al Salone?», si legge su un foglio appeso sotto. Autori «maledetti, scomodi e politicamente scorretti».

L'autore del gesto è lo scrittore Salvatore Martorana, che ha commentato l'azione con un post su Facebook: «Oggi al Salone ho fatto una piccola azione dimostrativa non tanto per difendere Altaforte, quanto per smascherare l’ipocrisia di fondo del pensiero unico». «Non è questione di fascismo o antifascismo», continua nel post. «È difesa della libertà d’espressione, soprattutto verso chi ne fa una bandiera».

Le polemiche sulla legittimità o meno della presenza della casa editrice a Lingotto Fiere sono state al centro dell'edizione numero 32 dell'evento. Secondo il capo di Altaforte Francesco Polacchi, le sue posizioni non erano sufficienti a giustificarne l'esclusione. Durante una puntata della trasmissione radiofonica La Zanzara, Polacchi si era definito fascista e aveva accusato l'antifascismo di essere «il male del Paese».

