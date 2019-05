A Lumezzane spunta uno striscione sulla Costituzione: è indirizzato a Salvini

Continua il tour elettorale in vista delle elezioni amministrative per il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi, 13 maggio, ha fatto tappa a Lumezzane in provincia di Brescia per sostenere il candidato sindaco Joseph Facchini.

Lì, si è consumato l'ennesimo episodio di protesta nei confronti del capo del Carroccio. Su uno dei balconi che si affaccia sulla piazza dove ha parlato Salvini è stato esposto uno striscione.

Il contenuto è una versione sintetica dell'articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Solidarietà politica, economica e sociale», si legge. Durante il comizio, al ministro è stata regalata una ruspa giocattolo: «Con le ruspe abbiamo iniziato ad abbattere i palazzi dello spaccio a Bergamo», ha detto Salvini.

