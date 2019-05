Salvini contestato a Settimo Torinese. E lui se la prende con la sicurezza

C'erano decine di cartelli con scritto «-1» al comizio di Matteo Salvini nella piazza di Settimo Torinese il 12 maggio: «-1», «un voto di meno». I contestatori che li avevano portati erano in fondo, ma si facevano sentire. Ed è per questo che il servizio di sicurezza ha chiesto al ministro di «portare pazienza».

«Io porto pazienza?», ha risposto Salvini visibilmente agitato. «Se quella gente lì mette le mani addosso a una sola delle persone per bene che ci sono qui, mi arrabbio come una bestia». Per la prima volta, il ministro dell'Interno ha perso le staffe.

«Se l'educazione non ve l'hanno insegnata mamma e papà ve la spiego io», ha urlato dal palco riferendosi a «quelli dei centri sociali», che lo stavano contestando (in realtà erano soprattutto giovani e insegnanti). «Ma le pare normale una cosa del genere? E che cazzo!», ha continuato Salvini rivolgendosi alla polizia vicino alle impalcature.

Un gruppo di contestatori al comizio di Salvini a Settimo Torinese, 12 maggio 2019

I momenti di concitazione non sono mancati nemmeno tra i manifestanti: «Sono appena stata aggredita da alcuni leghisti, mi ha difesa mio padre», ha denunciato una delle maestre presenti in piazza per contestare Salvini e «il suo razzismo». «Questa sarebbe la democrazia di cui parla Salvini? Noi i bambini li vogliamo tutti, da qualsiasi parte arrivino. Siamo stanchi di questa cultura dell'odio».

Leggi anche