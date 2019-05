Dino Giarrusso vittima di revenge porn? Lui: «Denuncio tutti»

Un porno selfie finito in rete, un caso di revenge porn che - succede - per una volta colpirebbe un uomo. Noto. Si tratterebbe di Dino Giarrusso, ora candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee (dopo essere stato in lizza per le politiche del 2018, senza successo): secondo Repubblica una sua foto hard sarebbe finita in rete ieri sera, e ci sarebbe rimasta per un'oretta. Lo scatto intimo dell'ex giornalista delle Iene sarebbe comparso su un profilo Facebook.

Nello scatto, secondo la ricostruzione del quotidiano, Giarrusso è in bagno, in piedi, con la camicia sollevata sopra la cintola. La foto è tagliata, il commento dell'autore del post è: «Ce l' avete tutti questa figurina, sì?». Scatti che, farebbe capire l'autore del post, Giarrusso manderebbe «alle sue amiche». Il diretto interessato smentisce e promette di adire vie legali. «Cosa? Una mia foto intima su Facebook? Non ne so nulla. Ma dice davvero?», risponde a Repubblica. «Denuncerò subito la vicenda alla polizia postale. E ricordo che chiunque faccia circolare foto di nudi senza segnalarlo alle autorità competenti commette un reato» .

Giarrusso dice di non sapere chi possa essere l'autore del gesto. È possibile un collegamento con il caso Brizzi, chiede il giornalista? «Non lo so e non mi interessa. Non voglio parlare di questo argomento».

In copertina Riccardo Antimani/Ansa | Dino Giarrusso durante una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, Roma, 6 febbraio 2018.

Leggi anche: