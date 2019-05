Un diciottenne è stato denunciato dopo le contestazioni al comizio di Salvini

Quel che rimane del comizio di Matteo Salvini a Settimo Torinese del 13 maggio sono le immagini del vicepremier che perde le staffe e una denuncia ai danni di un diciottenne per resistenza a pubblico ufficiale.

A rendere nota la notizia della denuncia è la madre del giovane (Davide), che punta il dito contro il comportamento delle forze dell'ordine con un post su Facebook : «Mio figlio è stato malmenato e portato via con la forza da poliziotti in borghese» per aver contestato la Lega.

I fatti di Settimo Torinese, nel frattempo, hanno fatto il giro d'Italia. «Se l'educazione non ve l'hanno insegnata mamma e papà ve la spiego io», aveva urlato Salvini a un centinaio di manifestanti che esibivano cartelli e fazzoletti con scritto «-1» («un voto di meno») e protestavano contro «le politiche dell'odio e dell'esclusione».

«Eccoli i 50 figli di papà dei centri sociali», aveva detto il vicepremier vedendoli arrivare in fondo alle file. Quando i manifestanti hanno intonato "Bella Ciao", il rimbrotto ad un ufficiale sotto al palco: «Ma le pare normale una cosa del genere? E che cazzo!».

