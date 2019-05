Aspettando le Europee / I candidati di Forza Italia alle elezioni europee 2019

Per le prossime elezioni europee, Silvio Berlusconi è il capolista dei candidati azzurri nelle circoscrizioni nord-ovest, nord-est, sud e isole; al centro Italia, invece, la spunta Antonio Tajani. A far “rumore” non è solo l'assenza della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, ma anche Pietro Tatarella, accusato di associazione per delinquere e corruzione e arrestato nell’ambito di una delicata inchiesta della Dda di Milano su un presunto giro di tangenti, appalti e nomine pilotate. Tatarella è stato sospeso da ogni incarico di partito.

Circoscrizione Nord-Ovest

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, l’eurodeputata Lara Comi, Massimiliano Salini, l’atleta paraolimpica Giusy Versace (rimasta senza gambe a seguito di un grave incidente stradale nel 2005), Anna Lisa Baroni, Daniela Ruffino, Amir Atrous, Salvatore Barbagallo, Damiano Bormolini, Cinzia Maria Bosso, Benedetta Gaia Cosmi, l’ex consigliera regionale lombarda del Partito dei Pensionati Elisabetta Fatuzzo, Francesco Graglia, Massimiliano Grimaldi, Matteo Motta, la consigliera di Legnano Roberta Paparatto, Mauro Parolini, Maria Rosa Assunta Porta, Claudia Toso e il consigliere comunale Pietro Tatarella, arrestato nell’inchiesta su appalti e tangenti e sospeso da ogni incarico di partito.

Giusy Versace

Circoscrizione Nord-Est

Silvio Berlusconi, Sandra Savino, la conduttrice ed ex presidente della Camera dei Deputati Irene Maria Pivetti, Roberta Toffanin, Valentina Castaldini, il consigliere provinciale di Treviso Emanuele Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, Giuseppe Papa, il presidente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Bologna Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto e il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia.

Circoscrizione Centro

E’ il presidente uscente del Parlamento europeo Antonio Tajani il capolista nella circoscrizione centro di Forza Italia (l’unica che non vede in testa il leader Silvio Berlusconi). Ci sono anche la nipote del Duce Alessandra Mussolini, Raffaella Buonsangue, Giovanni Paolo Bernini, il sindaco di Fondi (Latina) Salvatore De Meo, Maria DiMasi, Alessandra Feduzi, Jacopo Maria Ferri, Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli, Simone Rebichini, l’imprenditrice agricola Anna Maria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia e Arianna Verucci, la signora del “cioccolato” di Norcia, titolare di un’azienda artigianale di cioccolato.

Circoscrizione Sud

Silvio Berlusconi, l’eurodeputata Barbara Matera (con un passato da attrice e “signorina buonasera” per Rai 1), Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, l’europarlamentare Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Carmela Bellame, Michela Fulvia Caligiuri, Mariagrazia Chiusolo, l’imprenditore Leonardo Ciccopiedi, Filomena D’Antini, Beatrice De Donato, l’avvocato e dirigente della Regione Abruzzo Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, il presidente della Provincia di Caserta e sindaco di Pignataro Maggiore Giorgio Magliocca, Antonietta Pecchia, Giuseppe Pedà e il farmacista Sergio Paolo Francesco Silvestris.

La vicepresidente della Camera Mara Carfagna

Circoscrizione Sicilia-Sardegna

Oltre a Silvio Berlusconi capolista, nelle isole si candidano la giornalista palermitana (che ha lavorato anche per il Tg4) Gabriella Giammanco, il parlamentare europeo Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali nel Governo Berlusconi IV Saverio Romano e l’avvocato e assessore al Comune di Messina Dafne Musolino.

Leggi anche: