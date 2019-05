Cosa pensa Matteo Salvini di Benito Mussolini

«Il mio è un giudizio storico decisamente negativo come riguardo a tutti i regimi che cadono nella violenza, che incarcerano le idee e le persone».

Comincia così la risposta di Matteo Salvini a Marco Cremonesi, il giornalista che lo ha intervistato sul Corriere della Sera del 15 maggio, Per il ministro dell'Interno, Mussolini ha sbagliato.

Eppure c'è un "ma" che arriva subito dopo, quando Salvini rispolvera il vecchio discorso apologetico noto per il suo incipit: «Mussolini ha fatto anche cose buone».

«Negare le opere, le bonifiche, le grandi stazioni secondo me non ha senso - dice Salvini - è negare un fatto storico». Pazienza se i miti sull'industria ferroviaria, sui treni che arrivano in orario e sulle bonifiche siano stati sfatati da tempo, come abbiamo raccontato in questo articolo.

Negli ultimi tempi, Matteo Salvini è stato spesso criticato per aver strizzato l'occhio ai movimenti di estrema destra. Uno su tutti, CasaPound, con cui il ministro e la Lega sembrano avere un rapporto consolidato, come mostrano due episodi recenti: da una parte la pubblicazione del libro Io sono Salvini con Altaforte, la casa editrice legata a CasaPound ed esclusa dal Salone del Libro di Torino, dall'altra l'indulgenza del ministro nella vicenda del palazzo occupato dal partito di estrema destra a Roma.

Una strizzatina d'occhio, per la verità, compare anche alla fine dell'intervista, quando Salvini, rispondendo a una domanda sull'aumento dell'Iva, cita il classico motto fascista e mussoliniano: «Me ne frego».

«Mi creda - dice Salvini - tra il "Me ne frego" dei vincoli (di bilancio, ndr) e il dire "non faccio niente" io sceglierò di fregarmene». Una citazione innocente, o maliziosa?