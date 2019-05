Casal Bruciato e Torre Maura, primi indagati. Ci sono anche Antonini e l'uomo della frase «Ti stupro»

Sono 41 gli indagati tra militanti di Forza Nuova e Casa Pound per i fatti avvenuti a Torre Maura - alla periferia di Roma- circa un mese fa, e che riguardavano le proteste dei partiti di estrema destra contro alcuni cittadini di etnia rom trasferiti nel centro d'accoglienza per migranti del quartiere e che ha coinvolto anche i residenti della zona.

E sono invece 24 i militanti di estrema destra indagati dalla procura di Roma per i disordini scoppiati tra il 6 e l’8 maggio scorso a Casal Bruciato a seguito del trasferimento di una famiglia rom in un alloggio popolare in via Sebastiano Satta.

Ansa | La protesta del pane degli abitanti di Torre Maura

Gli indagati sono appartenenti a Casapound e Forza Nuova e, stando al rapporto della Digos, rispondono, a vario titolo, di istigazione all’odio razziale, violenza privata, adunata sediziosa, apologia del fascismo. Il procuratore aggiunto Francesco Caporale e il pm Eugenio Albamonte contestano anche il reato di minacce, aggravate dall’odio razziale, all'uomo che gridò "Ti stupro" alla donna assegnataria dell’appartamento, Daniele Ciano. Nell'elenco degli indagati è finito anche Mauro Antonini, leader dell'organizzazione di estrema destra per Roma e Lazio, che ha organizzato entrambe le manifestazioni.

Ansa | Un fermo immagine preso dalla diretta Facebook di Mauro AntoninI, dirigente di CasaPound

Sono stati invece iscritti sul registro degli indagati anche 16 tra antagonisti di sinistra e militanti dei movimenti per la casa, identificati dai Carabinieri e accusati di resitenza a pubblico ufficiale (di loro, ma solo di loro, aveva parlato Matteo Salvini il 15 maggio, al question time alla Camera rispondendo alle domande sui fatti avvenuti nelle periferie romane).