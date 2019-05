Radio Radicale, il M5s ci ripensa. Si va verso la proroga

Alla fine la linea dura di Vito Crimi sulla chiusura di Radio Radicale è stata sconfitta. Il vicepremier Luigi Di Maio si sarebbe detto disponibile a dare il via libera all'emendamento promosso dalla Lega che proroga la concessione di sei mesi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Crimi, rispondendo in Commissione di vigilanza Rai ad alcune domande, aveva voluto tenere il punto: «Non c'è attualmente in atto alcun rinnovo della convenzione o intenzione di rinnovarla». Poi qualcosa deve essere cambiato.

Crimi aveva spiegato come la questione «non sia di competenza del dipartimento delle Informazioni per l'editoria ma del ministero dello Sviluppo economico». Uno scaricabarile che va a coinvolgere anche il vicepremier Luigi di Maio nonché ministro del Lavoro: «Non posso andare a travalicare - avevo Crimi -, per l'argomento specifico bisogna chiedere al ministro dello Sviluppo economico. Naturalmente sono disponibile a rispondere a domande sul tema, non mi sottraggo».

Adesso però si è aperta la strada all'emendamento ad hoc firmato dal leghista Massimiliano Capitanio che, se proroga di sei mesi la concessione, riduce il contributo mensile da 5 a 3.5 milioni. Ciò permetterebbe di organizzare una gara per l'affidamento del servizio. «Questa è una proposta ponte - aveva ancora spiegato Crimi -, l’auspicio è di coinvolgere la Rai nell’erogazione di questi servizi ed eventualmente di soggetti privati, come Radio Radicale»

«Radio Padania? Non ne faccio una questione personale, ma da giornalista difendo la libertà di informazione», ha detto Matteo Salvini intervenendo a un convengo sull'ambientalismo organizzato dalla Lega. «Penso ad esempio a Radio Radicale che ha accumulato un patrimonio di archivio, di esperienza, di confronto che sarebbe un peccato cancellare», ha continuato il ministro dell'interno, «Ci sono spazi di recupero economico nella tv pubblica - ha aggiunto - mega stipendi con cui si potrebbero aprire 50 radio».

Il deputato del Pd Roberto Giacchetti, già radicale, ha intanto annunciato di essere entrato in sciopero della sete in difesa dell'emittente. Con lui altri militanti: Maurizio Bolognetti lo fa da 78 giorni (ma anche Rita Bernardini da oltredi un mese).

