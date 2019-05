LA CRONACA L'estate si avvicina e gli studenti di Monopoli lanciano la sfida: «Chi raccoglie più rifiuti vince» 21:30 Aggiornato 18/05/2019 21:32

I liceali della città turistica in provincia di Bari si trasformano in netturbini per un giorno: l'iniziativa degli studenti del liceo Galileo Galilei mette in palio una smartbox, una cena per due e 24 ore di noleggio di un'auto elettrica









Condividi