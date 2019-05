La Regina Elisabetta cerca un social media manager, ma paga poco

Nemmeno una delle più antiche istituzioni è riuscita a resistere al fascino dei social network. Anzi: la richiesta di figure per curare la comunicazione sui nuovi media crea nuovi posti di lavoro anche nel ben fornito apparato che ruota attorno alla Royal Family britannica.

A.A.A. cercasi social media manager per la regina Elisabetta, per «trovare nuovi modi per mantenere la presenza di The Queen viva sul palcoscenico mondiale», si legge nell'annuncio su Linkedin.

Ed è tutto vero. Chi ha sempre desiderato lavorare in un ambiente aristocratico, adesso può coronare il proprio sogno: sul sito ufficiale della famiglia reale, nella sezione Working for us, è presente il quadro completo della figura che Buckingham Palace sta cercando.

Prerequisiti, soft skills, numero di ore settimanali: nel bando dettagliatissimo, l'unica punto che stona con la regalità dell'annuncio è il salario. 30.000 sterline all'anno, niente che possa garantire una vita di sfarzi come quella che si documenterà sui social network ufficiali della regina.

Ma se il sogno di lavorare dentro Buckingham Palace è prioritario rispetto all'aspettativa di reddito, non resta che candidarsi. E in fretta: la domanda va presentata entro la mezzanotte del 26 maggio.

