L'autrice del libro su Salvini:«Il suo cognome è il più cliccato su Google». Sarà davvero così?

È stata una delle notizie principali della scorsa settimana: la pubblicazione di Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio, un libro della giornalista Chiara Giannini edito da Altaforte, la casa editrice delle polemiche, legata a CasaPound ed esclusa dal Salone del Libro di Torino.

Nei giorni successivi alla pubblicazione, sui social è circolata la prima pagina del libro, che ha fatto da apripista ai vari sfottò, sketch e post sull'ormai celebre furto del pupazzetto di Zorro.

Ma la storia di Zorro non è l'unica ad aver attirato l'attenzione del pubblico: in un passaggio, Chiara Giannini scrive anche che il cognome Salvini «è il più cliccato su Google in Italia». Ma sarà davvero così?

Google Trends | I personaggi più cliccati del 2018

Per capirlo abbiamo interpellato Google Trends, lo strumento che registra le ricerche degli utenti online. I dati più completi sono quelli relativi al 2018 e dimostrano che Salvini non è affatto tra i trend e non rientra nemmeno tra i primi dieci cognomi più ricercati, scalzato da personaggi come Cristiano Ronaldo, Meghan Markle (la duchessa di Sussex) e Marina Ripa di Meana.

Google Trends | Confronto tra i cognomi Rossi-Salvini

In più, facendo un confronto con un cognome molto comune in Italia come Rossi, si vede come, anche se di poco, sia più cercato di Salvini. Altro dettaglio: ogni giorno a partire dal primo gennaio 2019, Salvini non ha mai superato il minimo delle ricerche su Google per apparire tra i primi risultati di ricerca giornalieri dei cognomi; sempre sotto le 20.000 ricerche. A volte anche 10.000 e 5.000.

Google Trends | Confronto tra i cognomi Rossi-Salvini

I grafici registrano un'impennata nelle ricerche combinate, ovvero quando Salvini viene accostato a parole come "Diciotti", "ong", "Sea Watch" e alla neo fidanzata Francesca Verdini. In quel caso, l'autrice del libro ha ragione: Salvini è il cognome più cliccato.

Leggi anche: