Vaccino contro il morbillo, a Rimini le prime multe per i genitori no vax

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi lo aveva promesso: multe salate a chi non vaccina i propri figli e per questo era stato anche minacciato di morte. Ora sono arrivate le prime sanzioni: l'Ausl ha multato una quindicina di genitori per mancata osservazione dell'obbligo vaccinale sulla base della legge Lorenzin.

I primi a essere multati sono stati i genitori di bambini non vaccinati che hanno contratto il morbillo, visto che a Rimini nei mesi scorsi si è parlato di epidemia con più di 40 i casi accertati.

A segnalare all'Ausl i bimbi malati, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, i medici di base e quelli di pediatria dell'ospedale Infermi di Rimini. Dopo la segnalazione, l'azienda sanitaria ha controllato se i bambini avessero un certificato di esenzione vaccinale e in caso contrario hanno multato i genitori con sanzioni di circa 180 euro. I bambini che frequentano nidi e materne sono stati anche allontanati da scuola.

Molti genitori no vax hanno già annunciato di voler impugnare le multe e per farlo si sono rivolte all'avvocato Luca Ventaloro che al Corriere della Sera aveva detto: «La frequenza scolastica è un diritto e dovere che deve essere garantito a ogni bambino».

Intanto il Comune di Rimini ha approvato un nuovo regolamento per chi non rispetta gli obblighi vaccinali. Sono previste multe fino a 50 euro al giorno. Mentre i genitori no vax annunciano battaglie legali, i genitori di bimbi malati e immunodepressi ricordano invece l'importanza di vaccinare i bambini.