Aborto, a Roma la marcia per la vita con manifestanti da tutto il mondo

Ci sono i palloncini colorati, una sfilza di cartelloni, la Madonna portata in spalla come nelle processioni di Paese. Mancano le bandiere di partito. Una delegazione di Fratelli d'Italia mette in bella mostra lo striscione con lo slogan «Dio, patria, famiglia». Ma ci sono anche motti meno celebri come «ogni aborto è un bambino morto», «svegliati Europa, svegliati in Cristo», «basta genocidi silenziosi».

Sono in tantissimi a sfilare per la "Marcia della vita", da piazza della Repubblica a piazza Venezia, a Roma: le associazioni cattoliche, esponenti del clero - tra loro anche il cardinale statunitense Raymond Leo Burke, uno dei più strenui oppositori dell'accettazione dell'omosessualità nel mondo della Chiesa. La diocesi di Viterbo si scatena a ritmo di tamburi, qualche decina di metri più indietro una delegazione scozzese con tanto di cornamuse.

È il popolo pro-life che sfila per la IX edizione del corteo per ribadire «la sacralità della vita». «Vite stroncate dall'egoismo», dicono gli organizzatori dal palco. Palco da cui prende la parola anche Silvana De Mari, medico e scrittrice finita più volte nella bufera per aver espresso posizioni controverse sull'omosessualità, sul sesso in generale e per aver definito gli esponenti della comunità Lgbtq «criminali contro l'umanità». Tra i presenti anche il senatore della Lega Simone Pillon.

Alla marcia per la vita partecipano da tutto il mondo: Francia, Spagna, America, Inghilterra, Polonia. Al fondo del serpentello pro life che ha invaso per qualche ora via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a giungere in piazza Venezia, si vede anche una esigua rappresentanza di Forza Nuova. Saranno una decina di esponenti e reggono uno striscione che recita: «L'Italia ha bisogno di figli non di immigrati».

