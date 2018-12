Manovra, il maxi-emendamento ancora non c'è. Si voterà domani

Il maxi-emendamento del governo con le ultime modifiche alla manovra, da approvare entro il 31 dicembre, non è ancora pronto: arriverà solo domani. Per questo motivo, la seduta al Senato è stata momentaneamente sospesa, in attesa della conclusione della riunione dei capigruppo per decidere in che modo - in attesa del testo - proseguirà il dibattito in aula.

Il governo ha già anticipato la volontà di porre la questione di fiducia sia a Palazzo Madama che successivamente alla Camera, limitando così i tempi del dibattito parlamentare.

Mentre la situazione in Senato è bloccata, il premier Conte a margine del consiglio dei Ministri sul tema dell'autonomia "differenziata" per Veneto e Lombardia (che chiedono di potere trattenere una percentuale delle tasse che versano i cittadini) si è scusato per il ritardo nella presentazione della legge di Bilancio, e ha dichiarato: "Siamo al rush finale"

Arrivando a Palazzo Chigi, Matteo Salvini poche ore prima aveva detto: "Spero che la legge di Bilancio si chiuda in Senato oggi".

Il tema delle autonomie rischia però di provocare ulteriore tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle, come ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti (Lega): "Per noi è una questione fondamentale, è in ballo l'esistenza stessa del governo"