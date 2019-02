Produzione industriale europea, a dicembre -0,9% rispetto a novembre

L'Eurostat torna darci una panoramica tutt'altro che positiva della situazione industriale europea. La produzione industriale di dicembre 2018 è diminuita dello 0,9% rispetto a novembre dello stesso anno: più del valore preventivato, pari allo 0,4%. Se si comparano i dati attuali con quelli di dicembre 2017, la produzione industriale è diminuita del 4,2% nell'eurozona, e dell'1,3% tra l'EU-28, i Paesi del blocco economico più forte.

La produzione dei beni di investimento e di consumo non durevoli è crollata complessivamente dell'1,5%, mentre l'energia è scesa dello 0,4%, I beni durevoli, invece salgono dello 0.7%, e rimane invariata la percentuale di produzione relativa ai beni intermedi. Le situazioni peggiori si sono registrate in Irlanda (-13%), a Malta (-5,2) e nei Paesi Bassi (-3,2%); le migliori in Danimarca (+11%), Lussemburgo (+3,5%) e Lettonia (+3,3%)



Nel caso italiano nello specifico, la percentuale è scesa dello 0,8%, esattamente come in Francia (-0,8%). Peggio la Spagna, che scende dell'1,4%, mentre la Germania si attesta sul -0,2% .