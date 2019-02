È online il modulo per richiedere il reddito di cittadinanza

La corsa contro il tempo del Governo per attuare il reddito di cittadinanza e la corsa dei cittadini per capire come ottenerlo, oggi, arrivano a una tappa fondamentale: la pubblicazione sul sito dell'Inps, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del modulo di richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza. I moduli sono scaricabili a questo link. Per l'invio delle richieste, bisognerà aspettare il 6 marzo.

Durante il confronto che si è tenuto il 27 febbraio al ministero del lavoro tra Caf, i Centri di assistenza fiscale incaricati della ricezione delle domande, e Inps, si è ribadita «la volontà comune delle parti di addivenire al più presto a un accordo che consenta ai Caf di ricevere le domande di reddito di cittadinanza dal 6 marzo».

La prima scadenza vincolante per la realizzazione del reddito di cittadinanza è il 31 marzo. Entro la fine del mese di marzo il ministero del Lavoro, con l'aiuto del Garante della Privacy e di Anpal, deve emanare un decreto attuativo che spieghi come le amministrazioni coinvolte nell'attuazione della misura debbano accedere alle piattaforme del reddito di cittadinanza e le modalità di condivisione dei dati relativi ai beneficiari.

Tempistiche delle domande

A partire dal 6 marzo, dopo aver compilato il modulo dell'Inps, i cittadini possono presentare la domanda online, alle Poste o nei Caf abilitati. Entro 10 giorni lavorativi la richiesta deve effettivamente essere trasmessa all'Inps. L'istituto ha 5 giorni di tempo per verificare che il richiedente abbia tutti i requisiti necessari. Solo dopo la verifica l'Inps dà mandato a Poste italiane di emettere la card con l'importo spettante al beneficiario.

Nuovi requisiti per il reddito

Durante il passaggio al Senato del 27 febbraio, sono state introdotti nuovi emendamenti per rendere più stringenti i controlli e la platea di possibili beneficiari del reddito di cittadinanza:

Furbetti dei divorzi: per controllare effettivamente che separazioni e divorzi non sono orchestrati per accedere al reddito, la polizia locale sarà incaricata di effettuare controlli per attestare che uno dei due membri della coppia abbia davvero cambiato residenza.

Immigrati: per chi non è cittadino italiano c'è l'obbligo di consegnare la certificazione del reddito e del patrimonio familiare rilasciato dal Paese di origine. Tale certificato deve essere tradotto in lingua italiana e fare un passaggio dal consolato di appartenenza. Da quest'obbligo sono esclusi i rifugiati politici e le persone che provengono da Paesi dove non è possibile richiedere questo tipo di certificazioni.

