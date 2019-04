In arrivo 480mila tessere del reddito di Cittadinanza. Tridico: «Circa 520 euro a famiglia»

Sono 450mila le tessere del reddito di cittadinanza che verranno distribuite da Poste Italiane a partire dal 20 aprile. Il dato arriva dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico che intervistato dal Corriere della Sera ha affermato che il 75% delle domande presentate sono state accolte. «Finora l'importo medio è 520 euro per famiglia, con un massimo di 1.380 euro mensili», ha spiegato l'economista. Le domande sono state presentate dal 6 marzo agli sportelli postali, ai Caf oppure online sul sito del ministero del Lavoro.

Tridico reputa raggiungibile l'obiettivo del governo di assistere, con questa misura, 1.250.000 famiglie e sui ritardi per i navigator, i tutor che dovranno aiutare le persone a inserirsi nel mercato del lavoro, ha aggiunto: «L'Inps gestisce la parte erogazione del reddito di Cittadinanza. Da studioso dico che esso andrà valutato per quante persone sottrarrà alla povertà e non solo per quante ne collocherà al lavoro».

Il presidente Inps ha fatto il punto anche su Quota 100, l'altra misura contenuta nel cosiddetto Decretone, sostenendo che l'importo medio mensile è di 1865 euro. «Sono arrivate oltre 117 mila domande, in prevalenza di persone di età tra i 63 e i 65 anni, dipendenti privati. Le domande dal settore pubblico sono intorno a 40mila, la metà dalla scuola», ha detto Tridico.