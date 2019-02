Il video bufala dei vigili del fuoco che difendono i gilet gialli dalla polizia macronista

Il 16 febbraio 2019 la pagina Facebook Politicamente Scorretto pubblica un video dove dei vigili del fuoco spruzzano schiuma contro gli agenti di polizia in un posto di blocco. Secondo gli admin della pagina, i vigili del fuoco «difendono i manifestanti gilets jaunes dalla violenta polizia macronista» e domandano agli utenti, in maniera provocatoria, se lo hanno visto in tv («Visto niente in TV????»). Si tratta di un falso.

Si tratta di un video rubato dal canale televisivo RT dove mostra una protesta dei vigili del fuoco contro degli agenti di polizia, ma non sono francesi. I fatti sono avvenuti in Belgio dove i vigili erano scesi in piazza, davanti all'ufficio del primo ministro, nel settembre 2013 contro i tagli al bilancio nazionale. Il movimento dei gilet gialli è nato nel 2018.

Ecco la descrizione fornita dal canale Youtube di RT nel video caricato l'otto ottobre 2013:

Belgian firemen were protesting against national budget cuts for the fire department in Brussels on Monday. Firemen from all the country gathered in front of Prime Minister's office with fire trucks and blocked traffic in Brussels' ring road. They burned tyres in the streets and sprayed water and foam towards police guarding the protest. At some point police officers stood knee-deep in foam on the street. Talks are ongoing on the ministerial level on the new Belgian budget, and firemen are protesting against cuts in their insurance benefits and insufficient staffing.