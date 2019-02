Elezioni Sardegna: Matteo Salvini ha violato nuovamente il silenzio elettorale? No

Durante le elezioni in Abruzzo il ministro dell'Interno Matteo Salvini avrebbe - secondo alcuni - violato il silenzio elettorale attraverso i social. La storia si ripete, anche oggi il «Capitano» pubblica alcuni post su Facebook dove invita al voto a favore della Lega alle elezioni in Sardegna con l'hashtag #oggivotoLega. Lo può fare.

Avevo spiegato i perché in un articolo del 21 febbraio, riportando cosa dice la legge e le due scuole di pensiero che considerano lecito o illecito questo modo di fare propaganda attraverso la Rete il giorno delle elezioni. Matteo Salvini è a capo del ministero dell'Interno che ha come compito «curare gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, la struttura svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle prefetture e dei comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali ed in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale». Se si permette di fare ciò o ha chiesto un parere interno al suo stesso ministero, dando via libera alla propaganda, o qualcuno dovrebbe tentare di procedere contro di lui attraverso la Prefettura competente.

Qualcuno pensa che bastino le linee guida dell'AGCOM formulate e pubblicate per le elezioni del 2018, ma quelle facevano riferimento alle elezioni politiche e non di riflesso a tutte le altre, che piaccia o meno. Queste, però, non hanno lo stesso valore di una legge votata e approvata dal Parlamento. Possiamo parlare di un vuoto normativo da colmare come accadde in passato, dove la legge venne aggiornata per le emittenti radiotelevisive private (legge 4 febbraio 1985, n.10).

Il documento dell'AGCOM con le linee guida valide per le elezioni del 2018.

Riporto la conclusione che avevo scritto il 21 febbraio,

Risulta sbagliato ritenere che Matteo Salvini abbia violato il silenzio elettorale, mentre gli altri partiti - per timore di sanzioni - avrebbero evitato di fare propaganda durante il giorno del voto. A questo punto è bene che, in attesa di una legge che aggiorni quella attuale dove si specifica il ruolo della rete nel silenzio elettorale, il Ministro dell'Interno dichiari formalmente che tutte le forze politiche hanno questa possibilità o, in caso contrario, le neghi a chiunque, incluso il suo Partito.

Ieri, 23 febbraio, e oggi, 24 febbraio, tutte le forze politiche potevano fare propaganda online, imitando il Ministro dell'Interno.