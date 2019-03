Lo screenshot delle spese telefoniche di Paola Taverna. Facciamo chiarezza

Il 2 marzo 2019 ero stato contattato via Twitter per rispondere in merito a uno screenshot riportante delle corpose spese telefoniche da parte dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, in particolare quelle di Paola Taverna per una somma pari poco più di 17 mila euro. Oltre a richiedere la conferma o la smentita del dato, la domanda riguarda anche il periodo che riguarderebbero queste presunte spese: è del 2019? No.

Lo screenshot che circola online.

Lo screenshot è reale e ha origine dal sito Maquantospendi.it di Marco Canestrari, ex dipendente della Casaleggio Associati, dove vengono riportare nel dettaglio tutte le spese rendicontate dai parlamentari del Movimento 5 Stelle durante l'arco della scorsa legislatura. La fonte dei dati? Il sito ufficiale del M5S Tirendiconto.it, di fatto parziali a seguito di mancati aggiornamenti ed espulsioni.

Dal sito Maquantospendi.it è possibile vedere nel dettaglio le spese della senatrice Taverna durante l'arco della scorsa legislatura, ottenendo anche una media mensile pari a 306.05€. Lo stesso vale per tutte le altre spese, ma anche le cifre e la media relativa al «bonifico restituzione» dove vediamo al primo posto Massimiliano Bernini con 315,513.73€ restituiti, mentre la Taverna si posiziona al 68° posto con 173,684.17€ sopra un Luigi Di Maio al 77° posto con 160,782.06€ restituiti.

La classifica dei bonifici restituzione durante la scorsa legislatura. Nell'elenco Paola Taverna, Luigi Di Maio, Carlo Sibilia e Giulia Sarti.

Maquantospendi.it è stato, per la scorsa legislatura, l'apriscatole di quella «scatoletta di tonno» che conteneva tutti gli scontrini del Movimento 5 Stelle, forniti agli utenti in forma grezza e senza fornire certi dettagli. Quanti attivisti si sarebbero «spulciati» i conti per fare questo genere di analisi? Una domanda che dovremmo riproporre durante questa legislatura, per trasparenza.

Il grafico temporale con le spese telefoniche dei parlamentari del Movimento 5 Stelle dal 2013 al dicembre 2017

Sempre a proposito di trasparenza, il sito Tirendiconto.it è stato letteralmente aggiornato e i dati della scorsa legislatura non risultano consultabili all'indirizzo https://www.tirendiconto.it/trasparenza (da Web.Archive.org è possibile recuperare un ultimo salvataggio datato 28 febbraio 2018). Risulta scaricabile la documentazione generale - non per singolo parlamentare - messa a disposizione nell'area download del nuovo sito.