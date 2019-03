L'Istituto dove si è diplomato Nicola Zingaretti

«Nicola Zingaretti ha la terza media e se ne vergogna un po’», questa era l'insinuazione pubblicata il 4 marzo 2019 via Twitter da Mario Adinolfi contro il neo segretario del Partito Democratico. Il tweet proseguiva con un attacco ai giornalisti che non si fanno venire il dubbio sul titolo di studio: «in tutte le elogiative notine biografiche inviate ai giornali evita di citare il proprio titolo di studio. Ovviamente nessun giornalista si fa venire il dubbio. La sinistra prosegue con biliardino e Happy Days».

Il tweet di Mario Adinolfi

A seguito del nostro articolo dove riportavamo che Zingaretti studiava all'Università insieme a Enrico Lucci, il Presidente nazionale del Popolo della Famiglia ha cercato di deviare l'attenzione dalle accuse pubblicate nel suo tweet sostenendo che non gli interessava il suo titolo di studio, ma l'opacità nel non fornire le informazioni nel proprio curriculum.

La polemica prosegue su Facebook dove in un post sostiene che per lui Zingaretti non ha mai sostenuto un esame di maturità paragonandolo all'ex ministro Valeria Fedeli, poi scrive un altro post in cui si pone delle domande dopo una chiara ed evidente insinuazione («Nicola Zingaretti ha la terza media e se ne vergogna un po’»):

A me non interessa granché del titolo di studio di Zingaretti. A me semplicemente non piacciono le opacità. Dopo aver avuto un ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che millantava una laurea in Scienze Sociali e poi ho scoperto non aver mai fatto manco la maturità, mi sono convinto che il male dei politici sta anche nell'aver studiato poco e infatti sono partito accomunando Zingaretti a Salvini e Di Maio. Per fare l'usciere al ministero ci vuole la laurea triennale, per fare il ministro basta la terza media. Va bene? Giusto così? Può anche essere, ma se hai la terza media dimmi che hai la terza media, non mandare in giro cv che omettono il titolo di studio. Cercasi amici di Nicola Zingaretti che abbiano sostenuto l'esame di maturità con lui. In subordine, comunicato dell'addetto stampa con anno e istituto in cui ha sostenuto la maturità.

Nicola Zingaretti non ha omesso il titolo di studio, di fatto ha dichiarato di aver conseguito la «Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti» senza mettere in chiaro il nome dell'istituto - che all'epoca poteva trattarsi di uno professionale - e la tipoligia del corso svolto. Dopo una serie di telefonate con lo Staff di Zingaretti, siamo riusciti a farci dire da quest'ultimo che aveva conseguito il diploma presso l'istituto odontotecnico De Amicis di Roma.

In seguito al diploma l'allora studente Nicola Zingaretti frequentò l'Università La Sapienza di Roma, la stessa università frequentata da Mario Adinolfi ma con qualche anno di differenza. Quest'ultimo si è laureato in Lettere, il secondo non concluse gli studi ammettendolo durante la trasmissione Nemo - Nessuno escluso nella puntata del 23 novembre 2018 davanti a un altro ex studente, il conduttore Enrico Lucci, invitando caldamente i giovani di studiare prima di far politica.