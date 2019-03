L'endorsement di RT a Trump e il discorso tagliato di Obama sui migranti

Il 5 marzo 2019 l'account Twitter di RT - già noto come Russia Today - pubblica un video in cui Barack Obama parla di immigrazione dove, nella parte alta, viene riportato un invito alla riflessione: «What if Trump says this». In buona sostanza, l'obiettivo del video è quello di sostenere che nei confronti dei due presidenti si stia facendo due pesi e due misure - «Double standards?» - per le loro dichiarazioni e politiche migratorie. Un chiaro ed evidente sostegno a favore dell'attuale Presidente, Donald Trump.

Risulta evidente che si tratta di un chiaro taglia e cuci di un intervento più completo, del resto Twitter permette di caricare video lunghi al massimo 2 minuti e 20 secondi, ma RT si è limitato ad appena 32 secondi per riportare le seguenti parole:

I think the american people they appreciate and believe in immigration. But they can't have a situation where you just have half a milion people pouring over the border without any kind of mechanism to comntrol it.

What's going happen is you [immigrants] are going to pay a significant fine, you are going to to learn English, you are going to... you are gonna go to the back of the line so that you don't get ahead of somebody who was in Mexico City applying legally.