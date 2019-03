Le strane storie sulla torta a forma di ponte tagliata da Conte

Durante la giornata del 12 marzo 2019 molte sono state le polemiche in merito alla foto in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte taglia una torta con un ponte di marzapane. Il fatto è avvenuto l'undici marzo a Valeggio sul Mincio (VR) durante l'inaugurazione dello stabilimento «Fincantieri Infrastructure», seguita dal taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Lo riporta il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Il taglio della torta avrebbe fatto arrabbiare i parenti delle vittime di Genova, come riportato dal portavoce del Comitato Sfollati di via Porro: «Prima il plastico di Toninelli, ora la torta: c'è poco da festeggiare, una scena davvero di cattivo gusto visto che ci sono stati 43 morti, centinaia di persone che hanno perso la casa. Una brutta scena perché va a toccare i sentimenti della gente che ha sofferto e che tra pochi giorni dovrà ricordare il settimo mese dalla tragedia: i politici spesso si dimenticano cosa è la sensibilità». Oltre a questo c'è stata l'associazione del ponte di marzapane con il ponte Morandi. «Il sorriso di #Conte mentre taglia la torta con la forma del #PonteMorandi comunica una grave mancanza di rispetto verso le 43 vittime di quella tragedia», scrive Pietro Raffa su Twitter.

Il ponte di marzapane non assomiglia minimamente al ponte Morandi, ma è possibile che qualcuno - per assurdo - abbia fatto l'associazione del taglio della torta con il «taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova». La lamiera è quella sotto riportata nella foto di gruppo presso lo stabilimento veronese.

La prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova.

Si è parlato anche del logo presente accanto alla torta e nella lamiera che, in un certo senso, ricorda il ponte Morandi. A seguito delle polemiche il Movimento 5 Stelle ha risposto con un'immagine in cui si spiega che il logo presente nelle foto era quello della «Fincantieri Infrastructure», come riportato nella nota della stessa società: «Con riferimento alle polemiche in corso, Fincantieri precisa che la torta tagliata al termine della cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di Valeggio sul Mincio, avvenuta ieri, non rappresentava altro che il logo della propria controllata Fincantieri Infrastructure»

Il logo della «Fincantieri Infrastructure» non è sempre stato così. Ecco come figurava nel sito internet Fincantieri.com in un salvataggio su Web.Archive.org del 3 dicembre 2018:

Il vecchio logo della Fincantieri Infrastructure in un salvataggio del sito del 3 dicembre 2018.

L'incarico per la costruzione del ponte sul fiume Polcevera a Genova, che parte dal progetto di Renzo Piano e verrà realizzato assieme alla Salini Impregilo, è stato reso noto il 18 dicembre 2018 sul sito ufficiale della Fincantieri.

Il comunicato stampa di Fincantieri del 18 dicembre 2019 per l'incarico della costruzione del nuovo ponte genovese.

La forma del nuovo logo ricorda una parte del ponte Morandi, quella dove è presente la curva e la prima sezione dove si era poi fermato il furgone della Basko, mentre non assomiglia al progetto di Renzo Piano.

Il Ponte Morandi prima, il logo di Fincantieri Infrastructure e il progetto di Renzo Piano.

Bisognerebbe conoscere la data ufficiale della sostituzione del logo, che al momento possiamo soltanto intuire da alcuni dati presenti nel sito. L'immagine del nuovo logo risulta caricata sul sito il 6 marzo 2019 sostituendo quello precedente. Anche la brochure «Company profile brochure» in formato PDF è stata caricata nel mese di marzo 2019. Ecco la lettura del file immagine del logo caricato sul sito:

Al di là della politica e degli scontri tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, la storia del logo rimane comunque curiosa, così come rimane la critica mossa da Franco Ravera, portavoce del Comitato Sfollati di via Porro, in merito a quanto avvenuto a Valeggio sul Mincio (VR).

Nota: anche Open aveva intitolato "torta a forma del ponte Morandi" per poi modificarlo.

