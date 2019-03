La foto bufala della strada sporca dopo la manifestazione Friday for Future

Quest'oggi si è tenuta la manifestazione Friday for Future contro il cambiamento climatico e a favore dell'ambiente. Non tardano ad arrivare i primi post social contenenti bufale e disinformazione per screditare l'iniziativa, come quello pubblicato dall'utente @Ruvid11 nel tweet delle ore 17:49 con il seguente testo: «Ecco cosa hanno lasciato oggi a terra i manifestanti per un mondo migliore...».

L'utente non fornisce alcuna informazione sul luogo dove sarebbe scattata, rendendo estremamente vaga la sua denuncia. Falsa, per giunta, siccome la stessa foto la troviamo facilmente online e pubblicata su siti come Labtv.net nel 2016 e Bookblog.salonelibro.it nel 2014.

Se riscontrate altri post o tweet simili segnalateli a Open inviandoci un messaggio privato nella nostra pagina Facebook.

Aggiornamento

Riscontro la foto pubblicata anche da altri utenti come @VaeVictis che, consapevole della bufala, pubblica un tweet dove dice: «Qualora non ve ne siate accorti, preciso che la foto è un fake, ovviamente, ma il significato no: quello resta ed è più reale che mai».