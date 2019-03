La macchina del fango contro Greta e gli studenti del #fridaysforfuture

Non basta la foto bufala della strada lasciata sporca dagli studenti in chissà quale piazza italiana - alcuni dicono a Milano - nonostante risalga a diversi anni fa, le teorie rivolte verso Greta Thunberg e gli attacchi verso i ragazzi che hanno deciso di manifestare non accennano a fermarsi e se ne parlerà per tanto tempo ancora. In questo articolo facciamo un po' il riassunto di alcune storielle diffuse durante il fine settimana.

«Ecco chi c'è dietro Greta»

Un articolo pubblicato dal sito Gli occhi della Guerra cerca di «svelare i fili della manipolazione che tengono in piedi il burattino Greta». Secondo un giornalista svedese di nome Andreas Henriksson, lo sciopero scolastico è stato orchestrato per pubblicizzare il nuovo libro della madre di Greta, la cantante Malena Ernman. Le accuse vanno poi al presunto stratega che avrebbe orchestrato questa «messinscena pubblicitaria», un esperto di marketing di nome Ingmar Rentzhog e proprietario della startup «We Do not Have Time». Ecco la ricostruzione temporale dei fatti per sostenere la teoria del «tutto organizzato»:

La bella storia di Greta Thunberg inizia il 20 agosto 2018. Rentzhog, che è fondatore della start-up We Do not Have Time, incontra Greta di fronte al Parlamento svedese e pubblica un post commovente sulla sua pagina Facebook. Siamo al primo giorno dello sciopero iniziato da Greta. Curiosamente, quattro giorni più tardi, il 24 agosto, esce il libro dei genitori di Greta, Scenes from the Heart, che racconta i dettagli della vita privata della coppia e della figlia. Una banale coincidenza? Forse.

Tra le fonti fornite dal sito italiano c'è un articolo del sito Reporterre.net che riporta a sua volta il sito Uvell.se dove si sostiene che il libro della madre parli del clima, ma il giornalista d'inchiesta svedese dovrebbe aver notato e quantomeno spiegato che il libro non parla del clima o di Greta, ma della sorella Beata. Come spiega Butac - che si è reso conto dello «scambio di persone» - il libro serve per sensibilizzare il pubblico sui giusti approcci da avere in una situazione come quella di Malena, madre di una bambina - Beata - a cui sono stati diagnosticati disturbi nello spettro autistico.

Tolto il primo bug dell'inchiesta, rimane quello delle persone «influenti» che ci sarebbero dietro Greta. Attenzione, parliamo della figlia di una cantante svedese già nota al pubblico e in quanto tale non è difficile finire sotto i riflettori in quanto «figlia di». L'inchiesta, in realtà, punta a screditare l'operato di Rentzhog e della startup, usando Greta e la sua famiglia come ulteriore spunto. Ci sono dietro dei politici? Ognuno di loro ha bisogno di icone per portare avanti le proprie idee, chi una ragazzina ecologista e chi altre protagonisti di episodi anche scabrosi.

Leggi anche La foto di Greta Thunberg in treno e il complotto della plastica riciclabile

Le foto dei ragazzi che mangiano per terra

Circola una foto che ritrae dei ragazzi che mangiano per terra un pranzo acquistato presso una catena di fast food, arrivando a definirli babbei e luridi oltre che «gretini».

Le accuse sono molteplici: c'è chi sostiene, senza alcuna prova, che abbiano lasciato per terra tutto - cellulari inclusi? - senza aver ripulito. Ci sono prodotti confezionati con la plastica? La questione non è usarli, esiste la raccolta differenziata e il riciclo, a quanto pare sconosciuti ai contestatori. La seconda è una critica legata al fatto che acquistando prodotti provenienti dalle catene di fast food o comunque mangiando carne si incentiva l'allevamento intensivo e via dicendo.

Dunque la manifestazione doveva essere frequentata esclusivamente da vegani? Greta ha scelto di non mangiare carne, ma a questo punto dovremmo farlo tutti o se ne devono occupare le istituzioni affinché trovino delle soluzioni al problema, cosa che stanno appunto chiedendo questi ragazzi a partire da Greta? No, questi ragazzi, che portano avanti le stesse richieste con diverse sensibilità, devono essere denigrati.

Leggi anche Clima infame: tutti quelli contro Greta e la piazza verde

L'articolo di Libero e la foto pulita

Sabato 16 marzo 2019, il giorno dopo la diffusione della foto bufala della piazza lasciata sporca dai manifestanti, Libero pubblica un articolo nella sua edizione cartacea dal titolo: «Vanno in piazza per l'ambiente e riempiono la città di spazzatura».

Nella foto dei mezzi dell'Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano, ma di spazzatura non se ne vede. Secondo la descrizione dell'immagine, pubblicata nella pagina successiva, quelli ritratti sono «i mezzi dell'Amsa puliscono la zona del corteo dopo il passaggio dei ragazzi».

La foto è stata scattata in Piazza Filippo Meda e per la precisione in Via Adalberto Catena, distante da Piazza Duomo e via Orefici dove sono transitati i ragazzi. La foto sarebbe stata prelevata dall'archivio di LaPresse, ma possibile che non abbiano trovato foto dove si vede realmente l'Amsa che raccoglie cumuli di sporcizia? Per ora ci sono solo le foto bufala diffuse in Rete che per fortuna non hanno pubblicato come «prova».

Da Libero leggiamo: «Intanto si producono cartacce destinate ai forni inceneritori, nel ciclo inesauribile delle buone intenzioni di cui è lastricato l’inferno». Chi decide di mandare i rifiuti in un determinato luogo non sono quei ragazzi, che invece chiedono interventi a chi prende proprio quelle decisioni per evitare certi «inferni». Tuttavia l'articolo parla più che altro di politica e di una manifestazione a sostegno di una delle parti, la sinistra, ma attaccando questi ragazzi anziché ascoltarli non li farà di certo «cambiare idea».

La piazza sporca e i pantaloncini

Un utente Twitter chiamato @ordine_nuovo pubblica una foto con il seguente commento: «Come vedete, il mondo è più pulito dopo la manifestazione dei giovani che lottano per un ambiente senza inquinamento. Grazie gretini».

L'utente non fornisce alcuna informazione, in particolare dove è stata scattata e quando, anche perché risulta curioso vedere il 15 marzo 2019 persone in pantaloncini corti.

Altre foto senza riferimento preciso

Un utente Facebook pubblica una galleria di foto con piazze e luoghi pubblici sporchi di spazzatura scrivendo in maiuscolo: «Se volete salvare il pianeta! Imparate a rispettarlo, vivendo civilmente!». Non è chiaro se si riferisca ai manifestanti o a chi invece «non sta alzando un dito per la causa ambientalista».

La foto in alto a destra, che mostra una strada sporca di cartacce e altra spazzatura, proviene da una galleria di foto di Napoli Today pubblicata nel 2014.

La foto in basso a destra, che mostra una piazza sporca di spazzatura, è stata pubblicata sul sito Pisa24.info nel 2016.

Un'altra foto raffigurante un anziano seduto poco distante da un bidone della spazzatura traboccante, è stata pubblicata nel 2015 nel sito Contrappunti.info.

Ci sono altre foto, ma anche per queste nessun riferimento geografico o temporale, solo cartacce e non si comprende a pieno dal solo post a chi si stia rivolgendo l'autore.

La massoneria

Non potevano mancare la massoneria e i poteri forti. Circola un meme dove Greta viene associata alla massoneria e ai Rothschild e ai Rockfeller. Motivo?

Il meme che la accusa di collegamenti con la massoneria e altro ancora

Tutto questo perché tra i membri della «Climate Justice Now!» - Greta ha parlato per conto del network al COP24, la conferenza internazionale sul clima organizzata dalle Nazioni Unite in Polonia - ci sarebbe l'organizzazione «Friends of the Earth» che in qualche modo è collegata a Rockfeller. Visto che Greta ha partecipato al World Economic Forum allora è collegata ai Rothschild. I soliti collegamenti forzati per screditare la ragazza svedese e l'attenzione sul tema portato in piazza persone che condividono un'idea.

«Greta è una rettiliana»

Il top del top proviene dal post Facebook di Valen che, attraverso dei fotogrammi di un video, prova a dimostrare che Greta è una rettiliana.

Ecco il testo:

Greta, perché diamine non parli di HAARP, di scie chimiche, di terremoti artificiali, del cambiamento criminale artificiale del clima, di 5 G , del inquinamento elettromagnetico etc ??? Sei solo una clone teleguidata o un rettile senza sentimenti e compassione come tutti i tuoi simili che prendono in giro questa umanità di pecore stupide!!! 99% di questi belanti credono nella tua genuinità, noi non ci caschiamo più !!!! Il "riscaldamento globale " ci sta solo nelle vostre luride teste , avete surriscaldato la Ionosfera a più non posso e poi avete la imbecille impertinenza di parlare del caldo anomalo e di clima impazzito !!! Luridi esseri infernali andate o tornate da dove siete venuti , al Inferno, la casa di Lucifero !!!Reptilianssssssssss... N.B. Non ho niente contro a questo ragazzina , mi dispiace se alcuni non lo hanno capito bene, sono però contro questo sporca manipolazione delle fanciulle, contro questa sporca strumentalizzazione in atto!!! Niente è spontaneo o naturale, tutte queste comparse sono preparate e programmate per interpretare diversi ruoli pubblicitari con l'aiuto sempre pronto e consistente della televisione, della mass media! Hanno rovinato tutta l'atmosfera , tutta la ionosfera e poi si lamentano del clima impazzito, o del " riscaldamento globale " che non esiste nemmeno ! Al inizio di questo inverno in Europa sono morte decine di persone a causa del freddo polare, in Austria sono state registrate temperature record ...-40 gradi C, e loro parlano a più non posso di un aberrante ed inesistente riscaldamento globale! Si può solo parlare di un clima impazzito o meglio fatto impazzire con vari e micidiali mezzi tecnologici , un clima fatto impazzire da menti malate e diaboliche !

Conclusioni

Dopo aver letto tutto questo, tralasciando certe uscite infelici, cosa c'è di male nel voler avere un mondo più sano e pulito? Invece di perdere tempo a criticare, scambiando i simboli con il messaggio, fate qualcosa di utile anziché intasare di stupidaggini la Rete che «i vostri cellulari consumano».