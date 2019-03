La bufala delle false dichiarazioni del sindaco di Crema su Ousseynou Sy

Il 22 marzo 2019 la pagina Facebook Roby pubblica un'immagine con la foto del sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, dove si sostiene che abbia permesso a Ousseynou Sy di tentare la strage. Non solo, avrebbe dichiarato che in fondo non era successo niente di grave a San Donato in quanto i bambini «in fondo non si sono fatti nulla». Tutto falso.

Stefania Bonaldi non è responsabile per le azioni di un cittadino italiano dal 2004 proveniente dalla Francia, il decreto sicurezza in questo caso non è collegabile alla storia di Ousseynou Sy, Inoltre, il sindaco non può decidere in merito a una persona assunta presso una società privata che non è controllata dal Comune. In merito alle dichiarazioni, nessun riscontro.

La pagina Facebook Roby è nota per la diffusione di bufale e post clickbait, spesso con foto rubate e decontestualizzate. Il sindaco Bolandi, dal canto suo, ha deciso di procedere per le vie legali.