La foto della presunta bambina sposa: nonno e nipote o sposi? Nessuno dei due

Ci segnalano via Twitter la diffusione di una foto dove verrebbe ritratta una coppia di sposi, ma lui è un anziano signore e lei una bambina. «Nonno e nipote?... No!... Evviva gli sposiiii.... Sic.» scrive nel tweet l'utente Gianna. Dove è stata scattata la foto? Non viene fornita alcuna informazione, evidentemente per qualcuno basta lo scatto per diffondere un racconto e delle certezze.

Non è la prima volta che viene condivisa la stessa foto. Nel 2017 un utente spagnolo l'aveva condivisa su Facebook sostenendo che la bambina, vestita con un abito bianco da cerimonia, sia appunto la sposa dell'uomo anziano: «Aquí la novia y el novio listos para casarse, como manda la ley islámica. Dime algo?». Non si trattava di un matrimonio e le due persone ritratte non sono parenti.

La foto venne condivisa il 29 agosto 2016 dal filmaker turco Murad Çobanoğlu per raccontare una celebrazione in un asilo privato di Elazığ, cittadina situata nell'est della Turchia. Non è l'unica, ce ne sono altre e diffuse qualche mese prima.

Seppur non trattandosi di un vero e proprio matrimonio, ma una celebrazione delle bambine che avevano imparato a leggere il Corano, le foto vennero discusse e contestate perché le bambine della scuola venivano vestite con abiti associabili a quelli «da sposa». Inoltre, il direttore delll'istituto - Yusuf Şimşek - venne accusato di sostenere i matrimoni delle spose bambine.

La festa per la bambina

Nella pagina Facebook e nel sito dell'asilo, un istituto religioso chiamato Elazığ Lalegül Anaokulu, troviamo diverse foto simili, ma alcuni dei post sono stati cancellati come quello sotto riportato dove troviamo la stessa bambina delle foto precedenti.

Sempre nella pagina Facebook troviamo un video con una celebrazione del «passaggio del Corano» che si è tenuta a fine marzo 2019.

In altre occasioni, come quelle delle feste di fine anno scolastico, le bambine vengono vestite sempre di bianco, così come anche i bambini.

Altri episodi di false spose bambine

Non è la prima volta che foto di bambine vestite di bianco, scattate durante celebrazioni religiose, siano scambiate per spose bambine.

Le foto sopra riportate vengono condivise e mal interpretate da anni, ma in realtà riguardano un evento avvenuto nel 2009 e spacciato come matrimonio collettivo con spose bambine da diversi siti, ma il tutto fu spiegato da Vittorio Arrigoni in un articolo del sito Infopal.it del 2009:

Io che stavo a 200 metri da dove si è celebrato il matrimonio collettivo, sorseggiando un milkshake, confermo l’autenticità della scena da me sopradescritta: non sono le spose quelle bambine, sono solo le damigelle.

Arrigoni non è stato l'unico a raccontare l'episodio, anche il giornalista Tim Marshall che si era occupato di seguire l’evento per Sky News dovette smentire le dicerie diffuse online in un articolo dal titolo «Islamophobia. Ignorance Or Propaganda?». Se ne occupò Snopes nel 2009.

Il fenomeno delle spose bambine esiste

Il fenomeno esiste e viene monitorato, come possiamo notare da un documento pubblicato nel 2011 dall'Human Rights Watch. Ecco la descrizione della foto sotto riportata:

Cover Photo: A 40-year-old man and an 11-yearold girl sit in her home prior to their wedding in the rural Damarda Village, Ghor province, Afghanistan on Sept. 11, 2005. When asked how she felt that day, the girl responded, ‘I do not know this man. What am I supposed to feel?’ HRW.org © 2005 Stephanie Sinclair/VII

