No! Trenitalia o ATM non hanno assunto i Rom come hostess nelle biglietterie automatiche

Il 9 aprile 2019 la pagina Facebook Prima l'Italia pubblica una foto raffigurante tre nomadi di fronte a delle macchinette automatiche per i biglietti dei mezzi pubblici. Secondo i gestori il merito è di Trenitalia: «Elogio a Trenitalia per aver messo delle hostess accanto alle biglietterie automatiche, in modo da poter assistere al meglio i propri clienti». Stessa foto e testo li troviamo anche su Twitter.

A parte i soliti commenti infelici del tipo «portatevi un lanciafiamme e usatelo» troviamo qualcuno che ci crede sul serio continuando a parlare di Trenitalia quando quelle macchinette non sono affatto di loro proprietà. Altri utenti, riconoscendole, ha condiviso citando la città di Milano in quanto vengono ritratte le biglietterie automatiche dell'ATM. In entrambi i casi, che sia una o l'altra società, non sono affatto persone da loro assunte e la responsabilità della sicurezza passa attraverso vigili e guardie giurate. Ricordiamo che a febbraio 2019 è stato annunciato un ulteriore collaborazione tra ATM e le forze dell'ordine attraverso le circa 6 mila telecamere installate dall'azienda per il controllo della rete e della flotta. Nell'accordo è previsto anche il rafforzamento del controllo delle stazioni.

Come si è propagata la foto

La foto, così come il riferimento a Trenitalia, non è opera della pagina Facebook Prima l'Italia, troviamo un post simile pubblicato l'otto aprile 2019 da un tal Sandro: «Elogio a Trenitalia che ha preposto personale "hostess" in prossimità delle biglietterie per assistenza clienti sopratutto agli anziani...».

Il 6 febbraio 2019 era stata proposta anche dall'account Twitter di Fotografie Segnanti: «Italia, 2019. Trenitalia assume nuove hostess per aiutare i clienti a fare i biglietti. #fotografiesegnanti».

Arriviamo al primo febbraio 2018 quando il leghista Giuseppe Bracchi pubblica la foto porgendo una domanda: «Hostess assunte da Trenitalia per aiutare gli anziani con le macchine distributrici di biglietti ?».

Quello di Giuseppe Bracchi sembra un copia incolla di un altro post - visto il punto di domanda staccato dalla frase - pubblicato in precedenza da altri utenti il 31 gennaio 2018:

Conclusioni

Certe condivisioni sono di fatto diffamatorie quanto assurde nei confronti delle aziende coinvolte, da Trenitalia ad ATM, siccome si sostiene che persone ritenute fastidiose e pericolose vengano assunte o lasciate apposta nelle biglietterie automatiche. Il motivo della rimessa in circolo potrebbe essere quello relativo alle recenti polemiche romane, a partire dai fatti di Torre Maura.

