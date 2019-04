Il cartellone di Caio Mussolini che non è stato appeso al contrario

Ci segnalano la seguente immagine, raffigurante un cartellone elettorale appeso al contrario del candidato di Fratelli d'Italia Caio Mussolini domandandoci se si tratta di una foto reale o di un fotomontaggio.

Si tratta infatti di un fotomontaggio, condiviso anche dalla pagina Facebook Pigneto l'undici aprile 2019. La foto corretta la troviamo pubblicata su TPI in un articolo del 10 aprile 2019.

Lo stesso cartellone era stato oggetto di altre elaborazioni come ad esempio quella pubblicata sul profilo di Caio Giulio Mussolini da un utente l'11 aprile 2019:

Il sito di Fratelli d'Italia aveva pubblicato un articolo sul proprio blog dal titolo «Euripee. FDI: manifesto elettorale di Mussolini sottosopra, in atto linciaggio. FB intervenga contro questi sciacalli»:

L'articolo sul sito di Fratelli d'Italia riporta le dichiarazioni del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani e Francesca Tubetti, coordinatrice provinciale di FdI a Gorizia, in cui sostengono che «l'’ultimo episodio a Gorizia con un post su facebook in cui compare il manifesto elettorale di Mussolini rovesciato con una frase che ha come incipit nel commento: ‘ecco, così la comunicazione è più efficace’, facendo chiaramente riferimento allo scempio di piazzale Loreto». Cercando la frase presente nel post Facebook a cui fanno riferimento, troviamo la pubblicazione dell'undici aprile 2019 di Ilaria Cecot:

Sul profilo del candidato non mancano riferimenti simili, basti guardare i commenti sul post Facebook di oggi, 13 aprile 2019, dove le sue foto vengono capovolte: