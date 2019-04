Il video dello strano passante con il gilet giallo a Notre Dame

Circola un video, pubblicato alle ore 20:51 del 15 aprile 2019 dall'utente Frasier (@Pabrlito_Pabler), dove si vede un uomo con un gilet giallo e casco bianco mentre cammina in una delle due torri di Notre Dame. Non si tratta di un pompiere e non ha addosso alcun equipaggiamento di sicurezza, mentre quel che sappiamo da Frasier è che ha registrato con il proprio cellulare la trasmissione del canale televisivo Rtve.es alle ore 20:48.

Il video è stato poi ripreso da altri utenti per sostenere la tesi del presunto colpevole o del possibile capro espiatorio per accusare i gilet gialli. Tra questi il giornalista, iscritto all'albo, Cesare Sacchetti: «Dopo mezz'ora dall'incendio di Notre Dame, si vede un uomo con un gilet giallo che cammina in una delle due torri. Se ci sarà un colpevole da dare in pasto alla Francia, sarà questo. La dittatura di Macron, per arrivare al suo obbiettivo, raderá al suolo la Francia».

Attraverso un video più completo pubblicato dal canale Youtube di CNBC Television è possibile osservare lo stesso uomo vestito con il gilet giallo mentre cammina in una delle due torri, ma non è da solo: Infatti, nel video della durata di 3 ore e 4 minuti, possiamo notare che prima e dopo il passaggio dell'uomo «sospetto» percorrono lo stesso percorso anche i pompieri francesi. Nel video sottostante trovate il minutaggio del video di CNBC Television in alto a sinistra:

Detto questo risulta non praticabile la teoria che l'uomo possa essere accusato di essere l'autore dell'incendio di Notre Dame. Da segnalare l'utente Francisco Javier Londoño Garcia che pubblica il video sostenendo che l'uomo sia un musulmano:

Non ci risulta che sia un pompiere per via della divisa. Nell'ultimo fotogramma troviamo gli uomini in divisa regolare::

Come vediamo dall'account Twitter dei Vigili del Fuoco francesi le divise sono più di color rosso che gialle:

