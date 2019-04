Il video della presunta «scintilla» a Notre-Dame

Uno degli utenti che aveva diffuso il video dell'uomo che camminava in una delle torri di Notre-Dame è tornato alla carica pubblicandone uno nuovo scaricato dalla piattaforma Viewsurf.com, sito dedicato alla trasmissione in diretta delle telecamere presenti vicino ai monumenti francesi e non solo. Questa volta l'attenzione si concentra su un «flash» - qualcuno parla di «scintilla» - che compare accanto a un uomo presente nell'impalcatura dei lavori di ristrutturazione, ora sospettato di essere l'autore dell'incendio. C'è qualcosa che non quadra.

Il video era stato caricato il 16 aprile 2019 su Youtube nel canale CAPSLOCK, intitolato «Suspicious Activity on Roof» e discusso anche su 4chan, e come l'utente Vernon (@TipsyPianoBar) riporta l'orario relativo alla diretta, ossia le 17:05, mentre l'incendio era stato segnalato intorno alle 18:50 di lunedì 15 aprile 2019.

Dalle ore 17:05 alle 18:50 passa più di un'ora e lo spezzone del video non riporta l'orario esatto di ripresa, un'informazione mancante per gli utenti che lo visionano.

Per verificare questa mancanza bisogna andare sul sito di Viewsurf.com dove scopriamo che i singoli video caricati hanno una durata massima di 60 minuti. L'utente Youtube aveva scaricato e pubblicato il video sul suo canale il giorno dopo la sua pubblicazione su Viewsurf.com dalle ore 17:05 alle 18:05.

Escludendo, di conseguenza, l'orario dalle 18:05 all'orario di segnalazione dell'incendio, non rimane considerare i 60 minuti del video. In quel periodo le uniche persone presenti erano gli operai delle quattro società impiegate nella ristrutturazione, di cui sappiamo che l'ultimo ha concluso i lavori alle ore 17:50. A riportare questo dato è il sito Francetvinfo.fr in un articolo del 17 aprile 2019:

Le porte-parole explique que les douze salariés présents sur le site lundi, jour de l'incendie, ont été entendus par la police judiciaire à Paris et qu'ils "collaborent parfaitement" avec les enquêteurs. "Ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de point chaud sur l'échafaudage" et n'avoir effectué "aucun travail de soudure", a-t-il poursuivi. Toujours selon cette source, "le dernier a quitté les lieux à 17h50 [une heure avant le déclenchement de l'incendie] et le premier à 17h20", en descendant "par les deux ascenseurs qui desservaient l'échafaudage".

Jacques Pezet, di CheckNews.fr, ha contattato questa mattina - 18 aprile 2019 - la società degli operai presenti in quelle ore nell'impalcatura, riportando che alle 17:20 i lavoratori hanno iniziato a scendere attraverso gli ascensori - informazione ulteriore fornita da Jacques a Open - e l'ultimo ha lasciato Notre-Dame alle 17:50 :

Contacté par CheckNews, le gestionnaire de crise engagé par Europe Échafaudage, l’entreprise qui réalisait les travaux, indique que 12 ouvriers travaillaient ce jour-là sur le montage des échafaudages à Notre-Dame et que «le dernier ouvrier a quitté le chantier, après extinction de l’électricité à 17h50. Ils ont quitté le toit vers 17h20».

A questo punto, tra le 17:20 e le 18:50 c'è un periodo di tempo superiore ai 60 minuti, il che potrebbe porre dei dubbi che si tratti della «scintilla» che avrebbe scatenato l'incendio. Cosa potrebbe essere stato individuato nel video? CheckNews.fr è riuscito a recuperare diversi filmati registrati negli orari precedenti a quello diffuso online sulla presunta «scintilla» - alle 15:05 o alle 16:05 - evidenziando che potrebbero essere semplici riflessi:

Attualmente il video delle ore 17:05 del 15 aprile 2019 non è più consultabile sul sito di Viewsurf.com, ma è stato salvato da qualcuno - e solo per un minuto - su Web.Archive.org.

Come riporta CheckNews.fr il sito di Viewsurf.com ha conservato tutti i filmati e sono a disposizione delle autorità per le indagini.

