«Greta, un burattino», disse il «copiaincollatore» di SocialTV

Parliamo del nuovo video di Bogdan Tibusche su SocialTV, pubblicato il 17 aprile 2019, l'ennesimo creato con lo stesso stile dei precedenti leggendo gli elaborati di altri siti o persone senza venire nemmeno citati. Questa volta parla di Greta Thunberg, definendola «pericolosa» e sostenendo che dietro di lei ci sia un piano «criminale»:

Dopo una breve introduzione in libertà, Bogdan Tibusche dove sostiene di avere raccolto «troppe informazioni» riuscendo a «capire cose» che «nessuno svela» perché «non conviene». Dietro la storiella dei segreti non tanto segreti, ecco dove raccoglie le sue informazioni: un articolo de Il Messaggero del 17 aprile e l'articolo del 16 marzo 2019 del blog amatoriale Neovitruvian.

Il libro della madre

Iniziamo dalla prima parte, quella dove introduce Greta in quanto figlia di una famosa cantante svedese. Ecco quanto riportato da Il Messaggero, testo che Bogdan legge in video senza citare la fonte:

È figlia di una cantante famosa, Malena Ernman. E la mamma a distanza di soli quattro giorni dalla prima protesta della figliola (24 agosto 2018 con il lancio dello sciopero degli studenti per il clima, che sta spopolando ovunque e anche a Roma), pubblica un libro ultra-ecologista intitolato Scenes from the Heart.

Già in passato questo passaggio del libro era stato smontato. Ne avevamo parlato in un precedente articolo, rivelando che il libro della madre non riguardava il clima e non parla neppure di Greta, ma della sorella Beata:

Come spiega Butac - che si è reso conto dello «scambio di persone» - il libro serve per sensibilizzare il pubblico sui giusti approcci da avere in una situazione come quella di Malena, madre di una bambina - Beata - a cui sono stati diagnosticati disturbi nello spettro autistico.

Il secondo libro? Naturale, come in molte occasioni è comune pubblicare a distanza di mesi un libro che parli dell'evento al fine di creare ulteriore discussione nella battaglia che Greta porta avanti.

Marketing e la «marionetta»

La sindrome di Asperger con la quale convive la ragazzina - riscontrato all'età di circa undici anni - l'ha portata a concentrarsi fin da piccola su un tema specifico, quello del cambiamento climatico. Non si tratta di un'operazione ideata a tavolino in pochi giorni, la sua passione non è programmabile.

Greta non aveva bisogno di un esperto di marketing per diventare famosa, era già figlia di una cantante svedese che non aveva bisogno di presentazioni. In merito ai rapporti ne avevamo parlato in un articolo il 18 aprile 2019, riportando la varie accuse nei confronti della ragazza dove viene identificata come un «burattino» di Ingmar Rentzhog, ma il collegamento con la sua startup «We don’t have time» finisce e Greta si defila troncando i rapporti. Risulta più probabile che Rentzhog abbia colto l'occasione per sfruttare l'iniziativa spontanea della ragazza piuttosto che averla manovrata e formata per far scoppiare il caso.

Le lobby della green economy

La questione sulle lobby della green economy? Greta, anche attraverso il nuovo libro «La nostra casa è in fiamme», critica proprio il sistema capitalistico e risulta contraddittorio di fronte all'eventuale sostegno di una «lobby della green economy». Ecco le parole di Greta a Davos:

La nostra casa è in fiamme. Sono venuta per dire che la nostra casa è in fiamme. Qui a Davos alle persone piace raccontare storie di successo. Ma è un successo ottenuto a un prezzo impensabile. Secondo l’IPCC ci restano 12 anni, dopo di che non saremo più in grado di annullare i nostri errori. Risolvere la crisi climatica è la sfida più grande e complessa che l’Homo Sapiens abbia mai affrontato. La soluzione principale, tuttavia, è così semplice che anche un piccolo bambino può capirla. Dobbiamo fermare le nostre emissioni di gas serra. O lo facciamo o non lo facciamo. E’ assolutamente necessario attuare l’accordo di Parigi su scala globale. Siamo di fronte a un disastro di sofferenze inaudite per enormi quantità di persone. Dite che niente nella vita è bianco o nero. Ma questa è una bugia. Una bugia molto pericolosa. O impediamo l’aumento di temperatura oltre 1,5 gradi o non lo facciamo. O evitiamo di scatenare quella irreversibile reazione a catena fuori del controllo umano o non lo facciamo. O scegliamo di andare avanti come civiltà o no. Non ci sono aree grigie quando si tratta di sopravvivenza. Gli adulti continuano a dire: “Ai giovani dobbiamo dare speranza”. Ma noi non vogliamo la vostra speranza. Non vogliamo che voi abbiate speranza. Vogliamo che siate presi dal panico. Vogliamo che sentiate la paura che noi proviamo ogni giorno. E poi vogliamo che agiate. Voglio che agiate come se la nostra casa fosse in fiamme. Perché lo è.

L'articolo di Neovitruvian e il no profit

Il pezzo del blog amatoriale parte da una citazione dell'artista Hiroyuki Hamada, ma è già priva di fondamento:

Le manipolazioni del Complesso Industriale Non Profit sono irritanti perche` sfruttano la buona volontà della gente, specialmente dei giovani. Si rivolgono a coloro a cui non sono state fornite competenze e conoscenze per pensare veramente da soli da istituzioni che sono progettate per servire la classe dominante. Il capitalismo opera sistematicamente e strutturalmente come una gabbia per allevare animali domestici. Quelle organizzazioni e i loro progetti che operano sotto falsi slogan di umanità per sostenere la gerarchia del denaro e della violenza stanno rapidamente diventando alcuni degli elementi più cruciali della gabbia invisibile del corporativismo, del colonialismo e del militarismo.

Basta riflettere su come funzionano esattamente le organizzazioni no profit: come dice la parola stessa non possono dar luogo a profitti, tutto viene reinvestito a scopi organizzativi, sono forse l’ultimo retaggio sostenibile di una cultura socialdemocratica, alternativa al welfare delle istituzioni. Non conosciamo il contesto da cui vengono attinte le parole dell’artista giapponese, ma sappiamo che lui stesso ha ricevuto delle sovvenzioni, da parte della fondazione Pollock-Krasner, inoltre ha usufruito di una borsa di studio da parte della New York Faoundation for the Arts Fellowships. Queste informazioni le fornisce il suo stesso sito. Evidentemente il no profit non è così male.

Il resto non è né carne né pesce, il più lo abbiamo già spiegato. Quali sarebbero le soluzioni alternative secondo l’autore? Non vengono presentate. Poi si tirano fuori continuamente allusioni al profitto, che non hanno senso per la WeDontHaveTime Foundation:

The foundation: The company’s majority shareholder is stiftelsen WeDontHaveTime Foundation. The non-profit foundation was founded by Ingmar Rentzhog and David Olsson, and is based in Stockholm, Sweden. Its principal purpose is to contribute to a reduced climate impact and an ecologically sustainable environment. Board of directors: Cathy Orlando, Stuart Scott, Per-Espen Stoknes, Ingmar Rentzhog, David Olsson, Jamie Margolin (youth advisor).

La sfida è rendere sostenibile un business fondato sullo sviluppo di energie rinnovabili per far fronte all’emergenza. Di due cose una: o stanno negando i cambiamenti climatici, sostenendo che siano un’invenzione per creare profitti usando una organizzazione no profit come base di partenza (narrativa che ci aspettiamo da potenze che invece si disinteressano del problema e vorrebbero continuare con le emissioni); oppure hanno una soluzione migliore, dove gratis si riesce a risolvere tutto, usando solo adulti chiusi in un laboratorio con relativo scarso carisma, però ce la devono spiegare questa soluzione alternativa quale sarebbe.

«Bodgan ha tutti i documenti»

A fine video il responsabile di SocialTV annuncia di avere tutti i documenti del caso e che potrebbe raccontare altro nel caso gli utenti fossero interessati, ricordando loro di contribuire con delle donazioni per poter continuare a «informarli». Per fornire un link di un articolo scritto da altri con informazioni balzane non ci vuole tanto, basta condividerlo: i documenti li trovate tutti nel blog amatoriale dal quale ha letto per creare gran parte del video, se volete perdere tempo.

