Il significato di «Easter worshippers» e i cristiani. L'inutile polemica contro Obama e Clinton

Barack Obama e Hillary Clinton sono stati presi di mira per aver definito le vittime degli attentati in Sri Lanka «Easter worshippers». Secondo qualcuno - come il quotidiano Il Tempo - la traduzione sarebbe «adoratori della Pasqua» e il duo americano si sarebbe inventato il termine per non dire «cristiani», come titola il quotidiano Il Tempo: «Cosa si inventano Obama e Clinton pur di non dire "cristiani"».

Di fatto, la polemica avviata da un'area dei credenti cristiani è tipicamente politica avendo di fronte una definizione che risulta corretta nei confronti di coloro, in quanto cristiani, festeggiano la Pasqua, e per coloro che si trovavano nel luogo degli attentati in quanto turisti.

Una nuova definizione? No!

Non è una definizione affatto nuova e fa riferimento proprio ai credenti cristiani che festeggiano la Pasqua. Cerchiamo di riassumere:

la parola «Worshippers» identifica coloro che vanno a una cerimonia religiosa o a un luogo di culto («someone who goes to a religious ceremony to worship God»);

la parola «Easter» identifica la Pasqua cristiana («a Christian religious holiday to celebrate Jesus Christ's return to life after he was killed», così come nell'inglese americano «a Christian religious holiday that celebrates Jesus Christ’s return to life»),

Qualcuno sostiene che la parola Pasqua non sia solo cristiana? Certamente e ha ragione, tuttavia bisogna porre una precisazione. Tralasciando la possibilità di consultare Wikipedia in lingua inglese, dove la voce «Easter» fa riferimento proprio la celebrazione cristiana, la Pasqua ebraica viene chiamata «Passover», mentre i musulmani festeggiano la «Eid al-Adha». Per esempio, Donald Trump ha augurato buona Pasqua ai credenti della religione cristiana che ebraica:

Perché non scrivere solo «cristiani»? Il significato è quello di «credenti che hanno celebrato la Pasqua cristiana in un luogo di culto», sintetizzato in due parole, un riferimento più che evidente nei confronti di coloro che celebrano la festività seguendo la cerimonia religiosa rispetto ad altri credenti che invece la passano altrove.

Cristiani e turisti

«The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity», scrive Barack Obama. «I'm praying for everyone affected by today's horrific attacks on Easter worshippers and travelers in Sri Lanka», scrive Hillary Clinton.

In entrambi i casi, oltre a citare i credenti di religione cristiana hanno fatto riferimento anche ai turisti e viaggiatori che si trovavano nei luoghi colpiti dagli attentatori e che potrebbero non essere per forza dei credenti. Donald Trump, al contrario, non ha fatto riferimenti diretti alle religioni limitandosi a un generico «people» nel tweet delle 13:20 del 21 aprile 2019:

Alcuni esempi, anche del passato

Fox News, media associato più volte al partito repubblicano americano e non particolarmente apprezzato dai democratici, in un articolo del 20 aprile 2019 utilizza la stessa definizione: «Tourists, Easter worshippers lament closure of Notre Dame».

Entrambe le parole sono state usate anche per il titolo dell'articolo pubblicato il 21 aprile 2019:

La definizione «Easter worshippers» venne usata anche dal Los Angeles Times in un articolo del 2017 dove parlava di Papa Francesco:

Anche dal The Washingont Times la utilizza nel 2016:

Anche l'account del canale australiano 7NEWS Sydney la utilizzò nel 2016:

Il The Oakland Press la usava in questo tweet del 2014:

Sempre nel 2014 anche l'Oxford Mail:

Gli esempi non mancano, come possiamo notare da questo tweet anche altri fedeli alla religione cristiana la utilizzano tranquillamente:

Oppure questo tweet del 2015:

Nel 2010 un articolo di Orange County Register riporta un concerto dei Jonas Brothers a Pasqua citando appunto gli «Easter worshippers»: «Easter worshippers stood and applauded in song and praise as Warren took the pitcher’s mound to lead the nearly two-hour service».

Senza andare lontano, in alcuni siti cristiani è stata usata la stessa definizione il 21 aprile 2019 mattina: «Shallowford invites friends, family, neighbors and all Easter worshippers to join us for a delectable Easter morning breakfast, 7:30 am to 10:30 am».

Conclusioni

Barack Obama e Hillary Clinton non si sono inventati un nuovo termine e non hanno evitato di citare i credenti della religione cristiana colpiti all'interno dei luoghi di culto negli attentati in Sri Lanka.