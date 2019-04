La bufala di Hyde Park sporcata dagli ambientalisti

Ricordate la foto bufala della strada sporca dopo la manifestazione Friday for Future? Bene, un'altra foto è stata diffusa in maniera scorretta per screditare le manifestazioni degli «ambientalisti». Nel seguente tweet del 22 aprile 2019 l'utente @Alex_fa - e non solo lui - sostiene che l'Hyde Park di Londra sia stato completamente vandalizzato dalla sporcizia per mano di coloro che protestavano contro l'inquinamento:

L'opera di disinformazione, in realtà, è in azione da qualche giorno e per la precisione dal 21 aprile 2019 a causa del tweet di Andy Goode, poi rimosso senza dare alcuna spiegazione o qualche forma di scuse pubbliche sul suo profilo.

Secondo l'ex rugbista, la foto sarebbe stata scattata il 21 aprile 2019 mattina presso l'Hyde Park a Londra a seguito della manifestazione del movimento Extinction Rebelion:

“A picture is worth a thousand words” Here’s one from Hyde Park this morning after the #ExtinctionRebelion protest.... I thought they cared about the earth? Clean your shit up you hypocrites!

C'è un problema perché la protesta si era svolta a Oxford Circus, come riporta la BBC in un articolo del 20 aprile 2019, per poi continuare verso Waterloo Bridge e Parlament Square:

Oxford Circus was reopened to traffic on Saturday afternoon after officers cleared demonstrators. Protesters continue to occupy Waterloo Bridge and Parliament Square.

La foto pubblicata da Andy non è altro che il risultato della festa del 20 aprile dei sostenitori della cannabis, manifestazione che si tiene da tempo proprio a Hyde Park a Londra. Il 23 aprile 2019, a seguito delle inutili polemiche basate sulla falsa immagine, l'account ufficiale Royal Park pubblica il seguente tweet mettendo fine alla questione:

There's a lot of incorrect information doing the Twitter rounds this morning. This photo is the result of an unofficial event in Hyde Park on Saturday, not the #ExtinctionRebellion protestors in Marble Arch.

It costs us millions to clear #litter every year. Please take it home.