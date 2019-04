L'atto vandalico contro la lapide in Bolognina non è contro la Resistenza

Il 24 aprile 2019 l'account Twitter Rete Antifascista (@Italiantifa) pubblica la foto dei danni alla lapide della Bolognina in Piazza Unità a Bologna. Secondo l'account si tratta di un oltraggio «alla memoria dei partigiani che hanno versato il loro sangue per darvi la libertà» siccome «ricorda gli 11 partigiani fucilati dai nazifascisti nel 44 e si trova a piazza dell’Unità nel quartiere della Bolognina Guardate come l'hanno ridotta». Un gesto ignobile, in ogni caso, ma vediamo di capire di cosa stiamo parlando.

La lapide riguarda la «Svolta della Bolognina», un evento politico avvenuto nel 1989 che portò in seguito allo scioglimento del Partito Comunista Italiano e alla nascita del Partito Democratico della Sinistra. Come accaduto nel 2016, è stato disegnato il simbolo comunista della falce e martello, un elemento che mette in dubbio che si tratti di un gesto contro i partigiani e la Resistenza contro il nazifascismo.

Nella stessa piazza è presente un'altra lapide che, rispetto a quella vandalizzata, è dedicata esclusivamente alla Battaglia della Bolognina che vide le forze partigiane contro i nazisti e fascisti. Questa, al contrario di quella della «Svolta», è rimasta negli anni intatta. L'attacco, dunque, è riconducibile ad un atto politico contro Occhetto e lo scioglimento del Partito Comunista piuttosto che contro la Resistenza italiana.

I testi e i significati

Per comprendere meglio la differenza possiamo riportare i testi delle due lapidi. Questo è quanto scritto in quella della «Svolta della Bolognina» vandalizzata di recente:

Il 12 novembre 1989, tre giorni dopo la caduta del Muro di Berlino

nel 45° anniversario della battaglia qui avvenuta,

Achille Occhetto annunciò il cambiamento politico

che prese il nome di "Svolta della Bolognina".

La Germania, sconfitta dagli alleati contro il nazismo, smembrata

dalla Guerra Fredda, si riunificava senza ostacoli ed in pace,

anche grazie al rifiuto del Presidente sovietico

Michail Gorbačëv di usare la forza contro la volontà popolare.

Gli 11 partigiani della Bolognina caduti in battaglia o fucilati

dai nazifascisti nel 1944 non morirono invano.

Il loro sacrificio ci ha lasciato un mondo migliore.

Nel loro ricordo salutiamo la liberazione dal nazifascismo,

la democrazia e la Costituzione della Repubblica italiana,

sicuro baluardo di page e di progresso in Europa e nel mondo. L'A.N.P.I. Bolognina, il Comitato Antifascista, Il Quartiere Navile ed il Comune di Bologna posero nel 65° anniversario. 15 novembre 2009.

Questo è il testo di quella storica e riguardante la «Battaglia della Bolognina»:

In questa piazza il 15 novembre 1944 ebbe luogo la battaglia della Bolognina

fra forze partigiane e invasori nazisti e fascisti

Cittadino che passi

se alzi lo sguardo vedi il fabbricato al civico 5

ove caddero 6 giovani patrioti

combattendo per l'indipendenza della patria

offrirono la vita per la nostra attuale libertà.

A loro va il nostro perenne ringraziamento

a cinquant'anni da quel giorno il ricordo accomuna

tutti i caduti civili, deportati, militari

che per la guerra e le barbarie persero la vita

Questo sia monito di pace e di solidarietà fra i popoli 15 novembre 1994

nel 50° anniversario della battaglia

Comune di Bologna Quartiere Navile

Comitato Unitario Antifascista della Bolognina

Entrambe le lapidi sono state posate con la firma del Comune di Bologna, il Quartiere Navile e il Comitato Antifascista, mentre solo la seconda porta quella dell'A.N.P.I. Bolognina. Risulta comprensibile, per questo motivo, che abbia un legame con quanto accaduto nel 1944. Tuttavia, pur essendo citati in entrambi i partigiani e la Battaglia della Bolognina, la prima lapide del 1994 è stata installata per commemorare esclusivamente il fatto storico avvenuto nel 1994, mentre la seconda del 2009 riguarda principalmente il Partito Comunista e la svolta di Achille Occhetto annunciata il 12 novembre 1989, collegando ad essa altri eventi storici inclusa la Battaglia della Bolognina.

La «Svolta» ignorata da alcuni e ricordata da altri

Non è la prima volta che si associa la lapide del 2009 esclusivamente alla Battaglia. BolognaToday in un articolo del 2016 aveva descritto la lapide in quanto «ricordo degli 11 partigiani della Bolognina caduti in battaglia o fucilati dai nazifascisti nel 1944». Non viene citato in alcun modo la svolta di Occhetto e del Partito Comunista.

Secondo Virginio Merola, sindaco di Bologna, la lapide vandalizzata di recente sarebbe dedicata alla Battaglia della Bolognina:

Ancora una volta danneggiata la lapide di piazza dell'Unità dedicata alla battaglia della Bolognina.

All'idiozia di chi distrugge sapremo sempre rispondere con l'intelligenza di chi ricostruisce.

Il #25aprile ci ha insegnato anche questo.

Chi invece evidenzia con fermezza la «Svolta» e Achille Occhetto è Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, con il seguente tweet che riporta una parte del comunicato pubblicato sul sito del partito:

«Non sappiamo chi sia stato, ma di certo non piangeremo per la targa di Occhetto imbrattata alla Bolognina. Un monumento al revisionismo/svolta che ha portato a cancellare il PCI fino a ritrovarci Renzi. La sinistra di oggi, che ha tradito i lavoratori è figlia di quella scelta»

Ecco il seguito del comunicato con le dichiarazioni di Rizzo:

Una falce e martello disegnata su quell’orribile targa la rende decisamente più bella. Non se ne vorranno i partigiani che dietro quel simbolo lottarono per la liberazione dell’Italia. Non è una targa per la Resistenza, ma una targa che cita strumentalmente il ricordo dei partigiani legandolo a un evento storico, la svolta della Bolognina, che è stato il tradimento anche dei loro ideali

Conclusioni

Visto quanto riportato qui sopra:

entrambe le lapidi citano i partigiani e la Battaglia della Bolognina;

le lapidi trattano due eventi distinti, dove la prima riguarda esclusivamente la «Battaglia della Bolognina» e la seconda la «Svolta della Bolognina» in cui il primo evento viene legato a quello di un partito;

risulta che l'atto vandalico, ignobile in ogni caso, non abbia un movente contrario al tema della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo, quanto piuttosto un movente politico contro la scelta di Achille Occhetto e quanto accaduto di seguito al Partito Comunista.

