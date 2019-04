Salvini contestato e chiuso in auto a Marsala. Fake con un video di 4 anni fa - Video

Il 25 aprile 2019 alle ore 16:07 la pagina Facebook Messaggi Africani in Italia pubblica un video di Matteo Salvini mentre viene contestato a tal punto da non scendere dall'auto scortata dalla polizia. I fatti sarebbero accaduti a Marsala, proprio nella regione Sicilia dove il Ministro dell'Interno sta tenendo diversi comizi elettorali per la Lega, scatenando la condivisione degli utenti - oltre 10 mila condivisioni per il post - contenti per quanto accaduto. C'è un problema: il video è del 2015.

Trattandosi di riprese fatte di sera tardi, qualcuno potrebbe pensare che i fatti si siano svolti il 24 aprile, ma risulta strano che Matteo Salvini si trovasse quel giorno a Marsala siccome nel calendario dei suoi comizi elettorali doveva essere a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, e solo il 25 aprile sarebbe «sbarcato» in Sicilia per il primo incontro a Monreale, Palermo.

Il video è iniziato a circolare a partire dal 24 aprile 2019, grazie ad alcuni utenti che hanno iniziato a condividere un video Youtube che è stato poi caricato su pagine come Messaggi Africani in Italia.

Bastava osservare la data di pubblicazione del video su Youtube per scoprire che si trattava di un evento di quattro anni fa, precisamente il 12 maggio 2015.

Teoricamente bastava una ricerca su Google per scoprire che Matteo Salvini era stato contestato a Marsala nel 2015, ma al trovare la «conferma dei fatti» grazie al video pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno anche altri utenti non si sono resi conto della data di pubblicazione:

Come è capitato in passato per altri episodi e con altri protagonisti - ricordiamo la vicenda dell'uomo morto in una roulotte nelle zone terremotate che siti come IlPrimatoNazionale.it e Scenarieconomici.it avevano diffuso - succede che per fare propaganda, volontariamente o meno, vengano utilizzati fatti antecedenti e spacciati come attuali. Questa storia verrebbe etichettata, come tante altre, come «Fake news» e di fatto si tratta di «disinformazione».

Curioso il caso del sito Custonaciweb.it che condivide il 25 aprile alle 23:40 nella sua pagina Facebook un articolo del 2015 senza prima specificarlo e successivamente, alle 3:10 del 26 aprile, corre ai ripari modificando il post:

Una modifica è presente anche nello stesso articolo del 2015, come possiamo vedere dal codice HTML: