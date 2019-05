Le presunte foto photoshoppate di Salvini a Bagheria

Da qualche giorno le foto dell'incontro di Matteo Salvini a Bagheria (Palermo), pubblicate nella sua pagina Facebook il 25 aprile, sono state oggetto di «analisi» in quanto sospettate di manipolazione. In pratica, alcuni utenti sono giunti alla conclusione che siano state «photoshoppate» per far credere che la piazza era piena, evidenziando i vari punti sospetti:

La foto, oltre a risultare ristretta per essere contenuta in un'immagine più quadrata, risulta sgranata. Ciò non permette all'utente di avere buone possibilità di osservazione. Riportiamo di seguito tutte le foto pubblicate dalla pagina Facebook di Matteo Salvini per l'evento di Bagheria, partendo da quella originale diffusa per sostenere la manipolazione.

Non contenti, basterebbe osservare il video dell'evento:

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

