Il falso post Facebook di Salvini con la foto di Pacciani

In questi giorni circola uno screenshot riportante un presunto post Facebook di Matteo Salvini con il seguente commento «Io capisco che Salvini, come altri, si serva di giornalisti giovani. Ma un minimo di esperienza ci vuole: quello in foto è Pacciai! P.S. Non è un fake».

Il post Facebook è realmente esistito, ma non è stato pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale di Matteo Salvini. Si trattava, infatti, di una pagina «parodia» che aveva ingannato molti utenti a partire dalla pubblicazione del post, avvenuta il 26 aprile 2018.

Ecco il testo del post, oggi rimosso insieme all'intera pagina non ufficiale:

Da 1 a 10, quanto è bella questa foto?

Viva i nostri anziani che hanno costruito questo Paese, che purtroppo la malapolitica sta distruggendo.

Noi non vi tradiremo, ci potete giurare.

Dai che #andiamoagovernare

Lo screenshot della pagina imitatrice, senza il bollino blu e con appena 200 fan.

Ciò che ha scatenato l'ironia della Rete è la pubblicazione della foto di Pietro Pacciani, il presunto «Mostro di Firenze».

