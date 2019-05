In un video Papa Francesco invita a lapidare le donne adultere? No

Il 9 maggio 2019 la pagina Facebook ViralFanpage pubblica un video dove Papa Francesco parla di lapidazione nei confronti di una donna adultera. La pagina non è nuova a diffondere bufale e disinformazione, il caso del video di Bergoglio e le insinuazioni a lui rivolte non fanno eccezione.

Secondo l'interpretazione del video, che dura appena una trentina di secondi, Papa Francesco pare sostenere che secondo le scritture, e sulla base di una «morale chiara», una donna adultera che viola il sacro vincolo del matrimonio «deve essere lapidata». Tutto il resto del discorso? Non pervenuto, apposta.

L'intervento non è recente. Il video integrale venne pubblicato nel canale Youtube TV2000It il 17 giugno 2016 dove leggiamo la seguente descrizione:

Un'operatrice pastorale durante il convegno diocesano di Roma sul tema "La letizia dell'amore" risponde a un'operatrice pastorale su come evitare che nelle nostre comunità nasca una doppia morale, una esigente e una permissiva, una rigorista e una lassista. Papa Francesco far riferimento all'importanza di "accogliere", "accompagnare", "integrare" e "discernere".

Ecco il video completo dell'intervento di Papa Francesco:

Nel rispondere all'operatrice pastorale, Papa Francesco cita la storia dell'adultera e Gesù Cristo. La donna, in quanto accusata e probabilmente colpevole nell'aver violato il vincolo del matrimonio, secondo le scritture doveva essere lapidata. Gesù, in quel caso, non rispettò le leggi e non rispettò la «morale chiara» delle scritture invitando i coloro che erano senza peccato a scagliare la prima pietra. Nessuno toccò la donna, che ebbe una seconda possibilità. Per semplificare, eccovi un video della rappresentazione della scena citata da Papa Francesco:

Quanto riportato risponde alle domande poste dal post della pagina ViralFanpage:

NON CI POSSIAMO CREDERE......Davvero incredibile. Le parole dell'imam Bergoglio sono stete "DEVE ESSERE LAPIDATA"!!! Per favore ascoltatelo e diteci se ha detto veramente così

Conclusioni

Il video proposto dalla pagina Facebook ViralFanpage decontestualizza l'intero discorso di Papa Francesco, insinuando negli utenti che approvi la lapidazione della donna adultera.

Ascoltando l'intero intervento di Papa Francesco, egli racconta un episodio della vita di Gesù Cristo dove va contro alla «morale chiara» e alle scritture che imponevano la lapidazione della donna in quanto adultera, e non invita affatto a compiere tale gesto nei confronti di chi compie peccato. Verso la fine riporta un'altro esempio, quello di un sacerdote che non venne punito subito preferendo farlo ragionare su quanto ha commesso al fine di farsi aiutare a trovare la via prevista dall'ordine sacerdotale.

