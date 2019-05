Gli egizi conoscevano gli spermatozoi già nel 1300 a.C.? Il dibattito al Salone del Libro

Il 12 maggio si è svolto al Salone del Libro di Torino l’atteso dibattito «Cose dell’altro mondo» tra Piergiorgio Odifreddi e Mauro Biglino, autore di controverse interpretazioni della Bibbia. Alla fine del dialogo Biglino ha introdotto delle immagini relative alla «Parete della purificazione» a Luxor in Egitto, presentando anche la dottoressa e «ricercatrice indipendente» Elisabetta Soro, la quale ha mostrato dei presunti spermatozoi in alcuni punti del bassorilievo risalente a circa quattro millenni fa.

La somiglianza con le immagini eseguite coi microscopi elettronici delle cellule gametiche maschili è davvero sorprendente. I sostenitori della tesi degli antichi astronauti non sono nuovi a questo genere di «scoperte», trovando presunti indizi della presenza di civiltà aliene in epoca antica, nei reperti archeologici un po’ in tutto il mondo.

Secondo queste teorie degli esseri extraterrestri sarebbero giunti nella Terra portando le loro conoscenze avanzate, di cui resterebbero le tracce nei reperti archeologici. Tra queste rientrerebbero anche i presunti spermatozoi egizi. Ci si chiede dunque come potesse un popolo antico disegnarli in un bassorilievo.

In realtà esiste un meccanismo psicologico - la pareidolia - che ci fa vedere, in forme casuali o appartenenti a contesti ormai non più esistenti, oggetti che richiamano la nostra visione «tecnologica» del mondo, succede anche quando si analizzano le opere di Leonardo, come aveva spiegato a Open il segretario del Cicap Massimo Polidoro.

Non fanno eccezione i presunti spermatozoi egizi, le cui forme devono essere pensate nell'ambito della cultura e dell'arte degli antichi egizi. Biglino nell’incontro con Odifreddi ci ricorda «l’assenza di una prova non dimostra una non esistenza», ragione per cui abbiamo fatto quel che dovrebbero fare tutti prima di arrivare a conclusioni affrettate e fuorvianti: contattare un esperto.

Cosa stiamo vedendo realmente?

L’archeologo, con dottorato in archeologia egiziana, Luigi Fabrizio spiega a Open il significato del presunto spermatozoo nella classificazione dei geroglifici. Sono tantissimi e di vario tipo:

«Innanzitutto vi consiglio un testo conosciuto in tutta la comunità degli archeologi: Middle Egyptian, di James P. Allen. Si tratta di un testo sulla scrittura geroglifica. Alla fine troviamo una lista dei segni, categorizzata per tipologie. Ad esempio la categoria dell’essere umano mostra tutti i geroglifici che simboleggiano soggetti maschili e femminili, poi le parti umane, come la faccia, l’occhio, i capelli, eccetera».

«Ogni simbolo può avere un valore fonetico, ideografico (trasmette l’idea di quel che viene rappresentato), oppure può avere una funzione grammaticale. Alla fine della lista troviamo una sorta di “recap” dei simboli organizzati per grandezza. Per ogni simbolo troviamo assegnati una lettera e un numero di classificazione. Dando un’occhiata alle raffigurazioni strette e lunghe, come i presunti “spermatozoi”, troviamo il simbolo classificato “W 54” (pag. 453) che indica il vaso».

«Nello specifico rappresenta un “vaso che trasborda acqua purificante” - come ci ricorda anche il nome del bassorilievo, detto “della purificazione” - si tratta di una variante dei geroglifici “D 60” e “A 6” (pag. 425). Quindi evidentemente in questa iscrizione si parla di un evento di purificazione».

James P. Allen, "Middle Egyptian" | Il geroglifico "W54": vaso da cui sgorga acqua purificante.

