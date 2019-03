Parigi brucia, nuovi scontri tra polizia e Gilet gialli. Palazzo in fiamme: ci sono feriti

Mentre i Gilet gialli sognano di entrare al parlamento europeo, dei manifestanti con le pettorine fosforescenti mettono a soqquadro il centro di Parigi. Sull'Avenue des Champs-Élysées sono in corso dalle 11 di mattina scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine. Vari negozi sono stati attaccati e le vetrine svuotate. Un luogo in particolare - il celebre ristorante Fouquet - è stato preso di mira e il suo interno è stato vandalizzato. A Parigi un palazzo è stato avvolto alle fiamme, almeno 11 i feriti. Un bimbo è stato salvato in extremis: era rimasto intrappolato con la mamma al secondo piano.

Il ministro dell'Interno Christophe Castaner sostiene che le forze dell'ordine non si sono fatte trovare impreparate. «Hanno risposto all'appello alla violenza di alcuni leader dei gilet gialli. Hanno deciso, come canto del cigno, di venire ad attaccare Parigi ma noi li abbiamo anticipati e rispondiamo colpo su colpo». Secondo le stime del ministro, i manifestanti sarebbero circa 7-8 mila, di cui addirittura 1.500 «ultraviolenti». In seguito alla notizia dell'incendio del palazzo, Castaner ha detto: «Non si tratta né di manifestanti né di casseur, questi sono solo assassini»

I manifestanti hanno dato fuoco a diverse barricate e hanno costretto tre auto della polizia, in transito per un'emergenza, a fermarsi per poi indietreggiare a causa dell'assalto a colpi di bastoni e cartelli stradali divelti. Tra i negozi colpiti sugli Champs-Élysées ci sono anche il Disney Store e la gioielleria Bulgari. Gruppi di manifestanti hanno cercato di dirigersi verso l'Eliseo, la residenza del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per comunicargli il loro ultimatum, ma sono stati respinti con lacrimogeni e getti d'idrante dalla polizia.

Il movimento dei Gilet gialli, nato nel novembre 2018 per protestare contro l'incremento della tassa sul carburante voluta da Emmanuel Macron, si è presto evoluto in un movimento anti-governativo in cui convivono varie anime e vari gruppi, riformisti e rivoluzionari, violenti e pacifici. La violenza è stata attribuita in passato anche da alcuni membri del movimento, ai cosiddetti casseurs o picchiatori ma alcuni leader del movimento, come Christophe Chalençon, si sono distinti per frasi incendiarie che inneggiavano alla rivoluzione armata. Gli scontri di oggi sono l'ennesimo episodio in una lunga serie di manifestazioni che hanno visto atti di repressione da parte della polizia e di violenza da parte dei manifestanti.

