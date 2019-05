Sessualità e adolescenza: e se i giovani stessero reinventando il piacere?

«È vero che agli adolescenti il sesso non interessa più?». Paolo scoppia a ridere. «A me il sesso interessa moltissimo», dice. Sedici anni da poco, lo zaino di scuola in spalla, i capelli castani tagliati a spazzola, spinge la bicicletta spiegando che alla sua età ha già avuto modo di scoprire, imparare e sperimentare tantissimo, in materia erotica, soprattutto in videochat.

Non ha ancora avuto un rapporto sessuale completo, ma è stato fidanzato per un anno e mezzo con una ragazza. Lei però viveva in America, a vari fusi orari di distanza. Il ragazzo, in seconda superiore, andava a letto alle 21 per obbedire ai genitori, ma aveva il permesso di svegliarsi alle 23 per videochiamare la fidanzata. La regola in settimana era di stare sveglio solo mezz’ora, ma il sabato, racconta: «Ci vestivamo bene come se stessimo per uscire nella vita reale e ci davamo un appuntamento, quando finiva la serata, facevamo sesso in videochat».

Paolo parla di quest'esperienza come di un’iniziazione profonda e stimolante al sesso. «Grazie a lei ho imparato che il contatto fisico è importante sì, ma non è tutto, bisogna ingegnarsi: usare la voce, capire dove parlare, come mettersi». Lo studente racconta di aver imparato a gestire la relazione passo dopo passo, grazie anche all’aiuto di lunghe ricerche su internet. Apre il telefono e mostra una lista di frasi erotiche che aveva annotato, utili a rilassare e stimolare la ragazza. Lei, timida nei loro incontri dal vivo, dietro lo schermo si sentiva di sperimentare giochi di ruolo, di lasciarsi andare agli esperimenti.

Paolo non si riconosce in quello che viene descritto come il «calo del desiderio degli adolescenti». «Penso che il cybersex sia un atto sessuale, mi appagava» conclude. Accanto a lui Francesco, suo compagno di classe e migliore amico, annuisce. È d’accordo con Paolo: «il disinteresse verso il sesso dei nati dopo il 2000 è un mito». Si definisce bisessuale, e crede che, anzi, le riflessioni sulle questioni di genere stiano offrendo nuove vie di espressione alla sessualità della sua generazione.

Alice, 15 anni

Il calo del desiderio

Sono tantissimi gli adolescenti che, come Paolo e Francesco, stanno scoprendo preferenze e pratiche in cui la generazione precedente non si è mai addentrata, o l’ha fatto molto più tardi. Si stanno interrogando sul poliamore, esplorando le questioni di genere, attirando lo sguardo del mondo sulla fluidità. Ma perché allora gira voce che gli adolescenti snobbino il sesso?

Tutto parte da dati, volati dall’America fino a noi. Vengono da centri di ricerca e non lasciano spazio a dubbi: i giovani hanno meno rapporti sessuali di prima. Rispetto alla generazione precedente, i diciottenni che dichiarano di avere già avuto un rapporto completo sono il 10% in meno. In media questo gruppo di adolescenti, in cui rientrano gli ultimi millennial e i primi della generazione Z, ha rapporti a una frequenza del 20% inferiore a quella della generazione precedente.

Quando sono arrivati a noi, questi numeri, pur non avendo dei riscontri italiani, hanno portato a esprimersi tutti coloro che temono per una gioventù iperconnessa, che si diverte su Snapchat invece che tra le lenzuola. Si scrive di un “Desiderio sessuale che precipita” , del fatto che “I giovani preferiscono fare gli hacker invece che fare sesso”, si indagano le cause di questa apparente assenza di libido tra gli adolescenti. Si parla di Netflix, di porno, di antidepressivi per bambini, di crisi economica, di individualismo, di dissoluzione della distinzione tra maschio e femmina. Ma soprattutto di smartphone.

Claudio, 15 anni

Sesso e smartphone

Gli smartphone rappresentano in effetti un elemento stravolgente per la sessualità di tutti, e in particolar modo per chi l'ha ricevuto insieme all'orsacchiotto. Paolo ha visto il primo porno a dieci anni, e a quindici è già «stufo» dei video tradizionali. Il liceale milanese mostra un messaggio su WhatsApp che gira «nei gruppi dei maschi»: «Un vero amico non ti dà soldi, né ti consola, ma ti invia una lista di 50 siti porno», a cui segue la lista completa. Sono gli stessi siti porno di sempre, diventano soltanto vecchi prima.

«Oltre ai porno, i ragazzi si inviano i video dei “fail”», spiega Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica che lavora nelle scuole superiori del vicentino, in riferimento alle immagini e ai racconti delle brutte figure fatte dal partner a letto, diffuse su gruppi WhatsApp e social network. L’esperta spiega che l'iperaccessibilità a porno e a enormi archivi di esperienze andate male porta i ragazzi e le ragazze a vivere il sesso «in modo molto più angosciante rispetto alle generazioni precedenti. Prima di avere un rapporto per la prima volta si pongono mille domande sul come si fa. Soffrono fin da piccolissimi di ansia da prestazione e decidono spesso di fare sesso la prima volta con degli amici».

Marco, diciottenne veronese, racconta di «essere preoccupato di non essere bravo a letto», perché «su tante pagine Facebook e Instagram vengono ridicolizzate le cattive performance». Tra i membri della sua classe, una quinta superiore di Liceo scientifico, sono una minoranza quelli che hanno già avuto un rapporto sessuale completo. Martina per esempio racconta di essersi trovata spesso in situazioni in cui si «sarebbe sentita pronta», ma l’ha bloccata «la paura di non essere capace». Lucio invece «non è più vergine», ma da poco, perché, racconta, «ho aspettato di trovare una persona con cui fossi completamente a mio agio, per stare tranquillo nel caso in cui qualcosa andasse storto».

Sara, 20 anni

Cambiano i codici

La banalizzazione di narrative e iconografie sessuali non porta però solo ansia da prestazione. Molti ragazzi affermano di parlare ormai apertamente di sesso con i genitori. Paolo e Francesco, seduti a un bar nella periferia nord di Milano, spiegano che esiste una distinzione tra «i discorsi da spogliatoio» e quelli tra amici intimi, «in cui ci si consiglia su dove baciare, dove toccare per far piacere a una ragazza». Anna, loro coetanea, racconta: «Ho un’amica musulmana che non potrebbe avere rapporti sessuali prima del matrimonio, ma che mette in dubbio questi precetti religiosi. Con lei parliamo spesso di contraccezione, del significato del piacere o della verginità».

Oltre al suo carattere simbiotico, quello che caratterizza il rapporto con internet di questa generazione, che non ha mai vissuto senza, è una maggiore consapevolezza dei rischi del web. Martina spiega che ha già avuto relazioni sentimentali, ma che spesso si è tirata indietro in situazioni promiscue per paura che il partner condividesse immagini intime in caso di rottura. «Si sentono un sacco di brutte storie», commenta la diciassettenne, in riferimento al revenge porn.

Non hanno ancora diciotto anni, e già nel sexting (condivisione via messaggio di testi e immagini a sfondo sessuale) alcuni di loro prendono infinite precauzioni, scegliendo per esempio di non mostrare il viso nei selfie che li ritraggono nudi. Paolo dichiara di aver preferito sempre ricevere dalla fidanzata «foto in biancheria, perché preferivo non avere sue foto nuda nel telefono, non si sa mai».

Luca, 16 anni

Gli scambi di foto e messaggi intimi rimangono frequenti (lo hanno già fatto 6 giovani su 10) e Fulvio, diciottenne pugliese, definisce «retrogrado o bigotto» chi condanna il sexting. Per lui è un «passatempo erotico virtuale intrigante, una forma di condivisione in cui potrebbero venire fuori lati nascosti di una persona, se svolto senza soprusi può essere addirittura considerato una forma di sesso sicuro». Per Anna, sedicenne di Milano, il sexting è una sorta di letteratura erotica moderna. La ragazza milanese conserva le conversazioni che sono state per lei «le più commoventi».

Anna è in seconda superiore ma le è già chiaro che il genere è «un costrutto sociale che si è consolidato nel tempo e che nasce dalla necessità di associare al sesso biologico dei comportamenti specifici». Si definisce bisessuale, e spiega che YouTube è stata una delle sue principali fonti di informazione su genere e sessualità. «Mi ha aiutata a prendere in considerazione altre opzioni - spiega -. Ascoltare youtuber come Shanti Lives, raccontare di come hanno capito la propria sessualità mi ha aiutato a mettere in dubbio la mia».

A 12 anni, è stato grazie a un video di Shanti che Anna si è chiesta se le piacessero o no anche persone del suo stesso genere. Ora, reduce da una relazione di sei mesi con una ragazza, si considera fortunata ad aver messo in discussione fin da piccola il suo orientamento sessuale: «Oggi, a 15 anni, è una parte di me di cui sono abbastanza sicura - per quanto si possa essere sicuri della sessualità, che è una cosa fluida..»

Se il calo della frequenza di rapporti completi tra adolescenti è un dato supportato da studi e pareri di esperti, che il rapporto sessuale completo sia il metro da utilizzare per decifrare la sessualità della nuova generazione è più discutibile. «Vent’anni fa, chi era cresciuto nel ‘68 accusava la sua progenie di essere la generazione "sacrificata", "lattice", quella del preservativo, dell’astensione per paura dell’Aids"», scrive su Le Monde Maia Mazaurette, blogger specializzata in sessualità.

«Ma mentre erano coperti di lattice, gli adolescenti degli anni ‘80 e ‘90 hanno reinventato i sex-toy e scoperto pratiche erotiche innovative, che sorpassavano la semplice penetrazione (o al limite la penetrazione di gruppo, con lampade colorate) praticata dai loro genitori». Mazaurette conclude: «Ora ricommettiamo lo stesso sbaglio, visto che non capiamo la sessualità delle nuove generazioni, diamo per scontato che questa non esista».



