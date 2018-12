La sera del 24 dicembre, sulle rotonde delle più diverse città francesi ci sono gli stessi visi delle ultime cinque settimane e mezzo. Per le strade spuntano tavoli da campeggio, gazebo bianchi e verdi, cioccolate calde e piatti cucinati alla buona: i gilet gialli fanno tutto fuorché lasciare le strade.





«Sto molto meglio qui che da solo a casa davanti alla TV», dice qualcuno dalla rotonda di Muy. Lì i manifestanti hanno personalizzato i gilet con il nome del luogo. «È per i media», spiegano, «devono sapere che noi ci siamo anche oggi».





A Château-Thierry, alcuni gilet gialli portano regali ai compagni venuti a manifestare la sera della viglia. Qualcuno mette la barba da Babbo Natale e il cappello rosso, altri accendono piccoli focolari per tenersi al caldo. Il clima è rilassato: si mangiano dolci sotto le luci al neon legate alle aste delle pergole.





«Non sono amici, sono una famiglia», dice Maria, mentre cena con una dozzina di altri gilet gialli sulla rotonda di Saint-Macaire. «Facciamo Natale in famiglia, ma se non veniamo sulla nostra rotonda poi ci manca», dice un'altra giovane ragazza dalla piazza di Bel-Air, che fugge un'oretta dal pranzo domestico per salutare chi è lì fuori anche oggi.





Più a nord, nella regione di Somain, altre 250 persone improvvisano una messa in memoria di dieci manifestanti morti in una delle giornate di protesta. Accanto a loro, cinquanta candele illuminano la rotonda.





Al pedaggio di La Ciotat, in Provenza, gli automobilisti festeggiano con vaschette di formaggi, fritti e ostriche. «Siamo tutti insieme, qui, stasera. Non sono solo parole», dice Christine, già militante a sinistra prima dei gilet gialli.





«Stiamo ritrovando un sentimento di fraternità», aggiunge qualcun altro dai bordi dell'A50. Ed è vero: sono giorni di unione che la Francia non dimenticherà tanto presto. Tantomeno Macron.