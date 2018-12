Non ci sono alberi né regali a bordo della Sea-Watch 3, la nave della ong tedesca battente bandiera olandese che la mattina del 22 dicembre scorso ha soccorso 33 persone nel Mediterraneo Centrale, tra cui quattro donne, tre adolescenti e tre bambini. Il Natale a bordo si festeggia senza pacchi da scartare e strenne natalizie, con qualche luce e decorazione ma soprattutto “con più di 17 nazionalità e almeno 3 religioni diverse”, rivendica l’ong tedesca sui social. “Per Natale vi regaliamo un esempio di semplice umanità”.

Immagini tratte dalla pagina Facebook di Proactiva Open Arms

"Abbiamo 33 persone a bordo che sono, fino ad ora, in buone e stabili condizioni", racconta a Open il capo missione in mare, il tedesco Philip Hahn. "Ma il tempo sta peggiorando, il vento è sempre più forte. Le onde arrivano fin sopra al ponte e per quanto noi facciamo di tutto, capita che qualcuno si bagni. Abbiamo paura che la situazione peggiori nei prossimi giorni". Nel frattempo hanno passato la vigilia di Natale tutti insieme, equipaggio e migranti, sul ponte della nave: cucinando, mangiando e suonando. "Abbiamo persone di nazionalità, età e religioni diverse. Diciotto, ad esempio, affermano di essere musulmani, nove dicono di essere protestanti, quattro cattolici e c'è almeno una persona che dice di essere atea. Non è certo un problema: semplicemente, abbiamo trascorso del tempo insieme, come una comunità", conclude Philip. "E il mio equipaggio... Sono volontari, stanno scegliendo di passare qui il Natale. Abbiamo bisogno di un porto sicuro, non possiamo restare qui alla deriva tra l'Italia e Malta".

Foto Chris Grodotzki/SeaWatch



Sea-Watch ha chiesto nuovamente in queste ore un pos, place of safety - un “posto sicuro” ai sensi del diritto internazionale - dove sbarcare le persone soccorse, a bordo ormai da tre giorni e provenienti principalmente da Nigeria, Libia e Costa d’Avorio. È all’Europa e in particolare al governo tedesco che l’ong chiede una soluzione. Se il ministro dell’Interno, Horst Seehofer “vuole difendere i valori cristiani, ora ha la possibilità di farlo”, dicono da Sea-Watch: oltre 30 città e diversi stati federali in Germania sono disponibili ad accettare le persone soccorse in mare, e ora tocca al governo centrale. Una soluzione sarebbe possibile se Seehofer “acconsentisse a una quota ai sensi del Residence Act”, dicono dall’associazione, che prevede la “Concessione di residenza da parte delle autorità supreme del Land; in caso di applicazione di interessi politici speciali e reinsediamento di persone in cerca di protezione”. Una decisione che richiede l’approvazione, appunto, del ministero dell’Interno tedesco.

Foto Chris Grodotzki/SeaWatch

“Coloro che invocano i valori cristiani sono obbligati ad agire”, chiosano da Sea-Watch. “Ci aspettiamo che l’Europa natalizia e soprattutto i partiti cristiani riflettano sui loro valori di carità e che decidano di assegnare il più rapidamente possibile un rifugio sicuro alle persone soccorse”. Richiesta caduta ancora una volta nel vuoto, mentre le condizioni meteo peggiorano e l’imbarcazione ha appena lasciato la SAR - Search and Rescue Area (zona di ricerca e soccorso) libica e si trova nella Sar zone maltese, a sud di Lampedusa. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito ancora una volta via Twitter che “i porti italiani sono chiusi”. Per Sea-Watch, per Open Arms e per tutte le ong.

Già, perché a trascorrere il Natale in mare non è solo Sea-Watch 3 ma ci sono anche le 311 persone soccorse 24 ore prima, il 21 dicembre, dalla nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms. “Ti dirò la verità: qui nel mezzo del Mediterraneo è un giorno come un altro”, racconta a OPEN Giacomo, uno dei due medici a bordo dell’Open Arms. “Ieri sera c’è stato un momento di allegria con i bambini che hanno scartato dei regali improvvisati e dei giochi. Ma per il resto la realtà è quella che ben conosciamo”. Ovvero quella del freddo - i soccorsi “hanno una coperta a testa e uno dei problemi contro cui lottiamo è il rischio di ipotermia” - e il mal di mare, per “persone che hanno condizioni di partenza diverse ma che hanno affrontato il viaggio e la Libia”, dice il medico. Ha 37 anni e ha lavorato a Imola e Bologna, è originario di Rimini, e a Rimini tornerà alla fine di questa missione. Il natale in mare? Lo avevamo messo in conto. Non ci obbliga nessuno a essere qui, lo facciamo per scelta”. È la sua seconda volta a bordo di Open Arms come volontario. “La prima un anno fa”, racconta con un sorriso, “quando a bordo era nata una bimba, Miracle. Per me è quasi una figlioccia”.

Foto Chris Grodotzki/SeaWatch



Open Arms dovrebbe arrivare ad Algeciras il 28 dicembre, con la Spagna che ha accettato di accogliere migranti e nave assegnando come destinazione ancora una volta questo porto andaluso all’estremo occidente del continente europeo, accanto a Gibilterra. Ieri l’imbarcazione è stata raggiunta da Astral, il veliero della ong che ha portato provviste, coperte e farmaci a equipaggio e soccorsi. Già, perché nessun paese europeo ha permesso che Open Arms facesse rifornimento sulla via del ritorno (Malta, dicono dall’ong, ha rifiutato, mentre l’Italia non ha mai risposto).