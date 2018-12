Scoperta al centro della galassia una "fabbrica" di mattoni della vita

In una lontana nube al centro della galassia un team di ricercatori - coordinato da Victor M.Rivilla dell’Inaf (Istituto nazionale di astrofisica) - ha scoperto dei “depositi” di una sostanza nota come cianometanimina. Sulla terra solo i biologi sanno di cosa si tratta e hanno ragione di entusiasmarsi se viene trovata nello Spazio. La cianometanimina è infatti precorritrice della adenina: la lettera “A” che viene mostrata in ogni rappresentazione del Dna o del Rna, una delle quattro “lettere” che compongono il nostro codice genetico.

Che cosa ci fa un pezzo di Dna nello spazio?

Che cosa ci fa la precorritrice di un mattone della vita in una nube al centro della Via Lattea? La risposta a questa domanda potrebbe darci ulteriori conferme sull’origine spaziale della vita. Lo studio in questione verrà pubblicato a febbraio nella rivista della Royal Astronomical Society, ed è stato preceduto da altre ricerche. Si cercano conferme su una delle ipotesi più dibattute sull’origine della vita, o almeno dei componenti organici che rendono possibile l'esistenza di catene molecolari come il Dna.

Gli ingredienti della vita potrebbero venire dallo Spazio

Gli ingredienti del cosiddetto “brodo primordiale” potrebbero essere nati tra le polveri e i gas stellari. È dai tempi dell’esperimento di Stanley Miller e Harold Urey che abbiamo indizi della concreta possibilità di un’origine spontanea della vita.

Com’è possibile trovare pezzi di Dna nello Spazio?

Abbiamo avuto già modo di raccontare come sia possibile puntando vari strumenti attorno all’universo, scoprire una “nube fossile del Big Bang”, oppure la presenza di acqua negli asteroidi. I radiotelescopi sono i nostri principali cani per non vedenti: riescono a guidarci “vedendo” fino al centro della galassia.

Più che vedere bisogna saper ascoltare

Sappiamo che le molecole si muovono in un certo modo, ruotando secondo uno schema preciso che le contraddistingue. Questo fa si che assorbano o emettano specifiche quantità di energia, in questo modo i radiotelescopi possono intercettarle attraverso le frequenze radio. Più che guardare occorre insomma saper puntare le orecchie nel punto giusto, avendo la pazienza di ascoltare cos’ha da dirci l’Universo.