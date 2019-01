Jair Bolsonaro ha giurato. Il nuovo presidente del Brasile è arrivato in Congresso dalla cattedrale di Brasilia in una Rolls Royce decappottabile d’epoca, scortato da militari a cavallo, in mezzo a schiere di sostenitori festanti. In un discorso inaugurale durato appena dieci minuti, ha promesso che creerà "un patto nazionale” per un “nuovo Brasile", che "sarà liberato dalle costrizioni ideologiche, rispetterà la sua tradizione giudeo-cristiana e combatterà contro l'ideologia di genere senza discriminazioni né divisioni.”



Il presidente, a capo di un governo di destra populista, è tornato sul tema della sicurezza, centrale in campagna elettorale, confermando l’ampliamento del diritto alla legittima difesa. In campo economico, ha promesso “riforme strutturali” che promuovano un circolo virtuoso di lotta alla corruzione, alleggerimento della burocrazia e attrazione di capitali esteri. Ha terminato con uno dei suoi slogan più usati: “Il Brasile prima di tutto, Dio prima di tutto”.

L’ex militare, nato nella piccola Glicério 63 anni fa, ha iniziato la sua carriera politica alla fine degli anni Novanta, tra le fila del Partito Cristiano Democratico. Viene eletto la prima volta al Municipio di Rio de Janeiro, e da lì al congresso, dove viene rieletto sei volte di seguito.



Durante i suoi 27 anni in Congresso, Bolsonaro si distingue per la sua accesa retorica contro l’omosessualità, l’aborto, la liberalizzazione delle droghe e il secolarismo. Si candida presidente nel 2016 con il Partito Sociale Cristiano, ma nel 2018 passa al Partito Social-Liberale. Il Partito centrista sposa la linea conservatrice di Bolsonaro, che da parte sua accoglie molte posizioni liberali nella sua linea economica.



A seguito di una delle campagne elettorali più accese e divisive della storia del Brasile, durante la quale viene accoltellato, Bolsonaro sfiora la vittoria al primo turno. Al secondo turno, il 28 ottobre 2018, diventa il 38esimo presidente del Paese più grande del Sudamerica, con il 55% dei voti validi.



ANSA |

Tra i primissimi a complimentarsi per il discorso di insediamento è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha assicurato la collaborazione del suo Paese all'attività di governo.