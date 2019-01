«Ho deciso che mi candiderò alla Presidenza Usa, farò un annuncio formale la settimana prossima» ha dichiarato la deputata democratica hawaiana Tulsi Gabbard durante un’intervista con il canale televisivo CNN. La trentasettenne hawaiana, nata nelle Isole Samoa, è considerata una promessa dei Democratici americani e parteciperà alla corsa alla presidenza per «aiutare a risolvere» varie questioni che le «stanno a cuore,» tra cui quella «della guerra e della pace.»

Gabbard, attualmente membro del Comitato per gli Affari Esteri, è la prima samoana al Congresso, nonché la prima politica di religione indù a sedere a Capitol Hill.

A guidare la sua campagna presidenziale sarà Rania Batrice, vice-responsabile della propaganda di Bernie Sanders nel 2016. Gabbard si era dimessa dal suo ruolo di vice-direttrice del Comitato nazionale democratico per supportare la candidatura alle primarie del 2016 di Sanders, sostenendo il suo messaggio socialista, democratico e populista. La politica hawaiana è stata una delle più ferventi sostenitrici di Sanders alle primarie in cui è stato sconfitto da Hillary Clinton. Interrogata sulla possibilità di candidarsi nel caso in cui anche Bernie partecipasse alle primarie per le elezioni del 2020, Gabbard aveva risposto che lei e Sanders sono stretti da un legame di amicizia, e che non sapeva quali fossero i piani del senatore del Vermont.

In termini di politica estera, Gabbard ha posizioni spiccatamente anti-interventiste, nonostante abbia servito nell’unità medica dell’esercito americano, prima in Iraq poi in Kuwait. La deputata si è espressa in particolar modo contro l’intervento americano in Siria.

Gabbard era stata criticata dai colleghi democratici in occasione del suo viaggio (segreto) in Siria nel 2017, dove aveva incontrato Bashar el-Assad, accusato di genocidio e crimini di guerra da realizzato da un team internazionale di importanti giudici, avvocati e antropologi. La deputata aveva anche messo in discussione la responsabilità di Assad nell’attacco chimico che aveva ucciso più di mezzo milione di civili.

A queste si aggiungono altre posizioni controverse della futura candidata alla presidenza, come la scelta di adottare il termine “Islam radicale” e di criticare Hillary Clinton e Barack Obama per non usarlo. Nel 2015, la deputata hawaiana aveva inoltre votato a favore di restrizioni al numero di rifugiati iracheni e siriani ammessi negli Stati Uniti.

La deputata hawaiana si troverà a fronteggiare alle primarie Julian Castro, ex segretario di Obama per le politiche abitative, che come Gabbard ha annunciato la sua candidatura il 12 gennaio, ma anche Elizabeth Warren, senatrice del Massachusetts e John Delaney, rappresentate del Maryland al Congresso. La sfida democratica potrebbe anche coinvolgere l’ex vicepresidente di Obama Joe Biden, la senatrice californiana Kamala Harris, Cory Booker, senatore del New Jersey.